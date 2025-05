Caprile come De Vrij? Napoli-Cagliari e quel precedente Lazio-Inter

Napoli-Cagliari, nuovo caso De Vrij? Il precedente

II possibile caso che coinvolge Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli ed in prestito proprio al Cagliari, ricorda sotto molti aspetti quello di Stefan De Vrij in Lazio-Inter del 2018. Una partita che valeva l'ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League e che vide i nerazzurri imporsi per 3-2 grazie alla rete di Vecino nei minuti finali. In quel caso il difensore olandese giocò da titolare nonostante un accordo per trasferirsi proprio all'Inter nella stagione successiva a parametro zero, commettendo il fallo per il calcio di rigore del momentaneo 2-2 a pochi minuti dalla fine. Un episodio che il classe 1992 aveva commentato così pochi giorni dopo: "Alla vigilia della partita avevo detto al club che non mi sentivo a mio agio per quella partita dal momento che non avrei mai potuto giocare bene, ma il club ha risposto che mi voleva in campo. Non è stato facile, mi sono concentrato sulla partita e ho cercato di giocare meglio che potevo. Posso guardarmi allo specchio, le persone che mi conoscono sanno che ho fatto tutto il possibile".

Napoli-Cagliari, tutti gli intrecci scudetto

Per Caprile Napoli-Cagliari rappresenta anche una questione di cuore, visto che il portiere ha origini proprio napoletane e non ha mai nascosto il suo legame con il club azzurro. Per non alimentare polemiche e situazioni spiacevoli come accaduto con De Vrij, Davide Nicola sembrebbe pronto a dare spazio al secondo portiere Sherri, approffitando anche della salvezza già raggiunta dai rossoblù. Quello di Caprile non è però l'unico possibile intreccio della partita, visto che anche Gianluca Gaetano e Sebastiano Luperto sono cresciuti nelle giovanili del club azzurro. Da non dimenticare poi il legame storico del presidente del Cagliari Tommaso Giulini con l'Inter, che lo ha portato a possedere il 12% delle quote dei nerazzurri e a far parte del consiglio di amministrazione dal 2005 al 2013. Infine c'è Nicolò Barella, rimasto legatissimo al club in cui è cresciuto e che potrebbe sperare di ricevere un favore da ex compagni come Deiola e Pavoletti.