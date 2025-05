Napoli prepara la festa Scudetto: bus sul lungomare e maxischermi in città

Napoli-Cagliari, i maxischermi e la festa

L’intera città è in fermento, tra bandiere azzurre ai balconi, murales celebrativi e cori spontanei. Nel piano approvato dalla Giunta comunale, si prevedono anche parate, sicurezza, e momenti di condivisione collettiva, con un investimento di 500mila euro. Tra i momenti della celebrazione, anche una spettacolare sfilata sul lungomare Caracciolo, dove due bus scoperti trasporteranno la squadra del Napoli in festa, lungo un percorso di circa 2,5 chilomentri. L’intero percorso sarà transennato per motivi di sicurezza, per garantire sia l'ordine che una visione migliore per i partecipanti. Per permettere a tutti i tifosi di vivere l’evento, saranno posizionati anche tre maxischermi (in piazza del Plebiscito, piazza Mercato, piazza Giovanni Paolo II a Scampia) nelle aree limitrofe al lungomare, per trasmettere in diretta l'eventuale sfilata della squadra in festa.