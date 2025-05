Due partite, tanta passione e uno scudetto: tutto in diretta su Dazn

Scudetto su Dazn dalle ore 19

La serata prenderà il via già dalle 19:00 con un inedito prepartita a doppia conduzione in diretta dai due stadi, direttamente dal campo: due telecronache, due canali dedicati che interagiranno tra loro per un racconto dinamico ed emozionante, senza il filtro di uno studio centrale. Nel post-partita, saranno Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin a guidare, dallo studio, le analisi post-partita e il racconto dell’eventuale assegnazione e celebrazione dello scudetto con Giorgia Rossi in conduzione. A completare il programma speciale, su un terzo canale, torna “Zona Serie A”, per seguire in tempo reale tutte le emozioni della serata. La telecronaca speciale di "Zona Serie A" pronta a entusiasmare ancora di più la volata Scudetto, sarà affidata a Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini, che seguiranno rispettivamente Napoli-Cagliari e Como-Inter. Per chiudere in bellezza la stagione, domenica sera alle 20:45 ci sarà Giorgia Rossi alla guida del prepartita su “Zona Serie A”, affiancata da Marco Parolo, Ciro Ferrara e Luca Toni, per raccontare in contemporanea il meglio di tutte le partite in programma.