"Inter favorita per la Champions, ecco perché": Cannavaro, la certezza e quel dubbio su Conte...

Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il futuro di Antonio Conte, la sfida Scudetto tra Inter e Napoli e la finale di Champions tra nerazzurri e Psg. L'ex difensore di Juventus e Inter, a margine dell'EA7 World Legends Padel tour, ha dichiarato: "Se Conte va via? Non lo so. Ci siamo incontrati, non abbiamo parlato di questo. Antonio è intelligente, ha gestito alla grande la squadra e una società che qualche anno fa aveva avuto più problemi nella comunicazione. In questa stagione è stato più tranquillo l'ambiente. Lui è esigente, dà tanto, ma vuole delle garanzie. Quindi è giusto che chieda".