Napoli-Cagliari, notte insonne per i sardi: cori e petardi sotto l'hotel

A Napoli il clima è infuocato e il caldo primaverile c'entra poco. Manca sempre meno al fischio d'inizio della partita casalinga contro il Cagliari che, in contemporanea con Como-Inter , decreterà le sorti del destino partenopeo: sarà festa Scudetto? Intanto i tifosi partenopei le provano tutte. La notte appena trascorsa è stata per i calciatori sardi alquanto insonne a causa dei supporter azzurri.

Napoli-Cagliari e l'azione di disturbo dei tifosi partenopei

La squadra allenata da Nicola è arrivata nel capoluogo campano nella giornata di ieri, e ha soggiornato in un hotel a ridosso dello Stadio Maradona, a Fuorigrotta. Al calare della sera, quando giocatori e staff erano in procinto di andare a dormire, a poche decine di metri dalla struttura è scoppiato un "caos organizzato". Migliaia di tifosi napoletani si sono riuniti in zona, dando vita a quanto più casino possibile: dal clacson di auto e motorini a petardi, fuochi d'artificio e cori. Obiettivo? Non far dormire i prossimi avversari della formazione di Conte. Un intento, probabilmente, riuscito fino in fondo.