De Laurentiis: "Chapeau a Conte, lo rispetto e gli dico Resta e fai la Champions col Napoli"

De Laurentiis: "Se Conte si cimentasse con la Champions..."

"Non era facile, ma quando ho conosciuto Conte alle Maldive e siamo stati a nuotare insieme tanti anni fa, mi ha subito colpito la sua mentalità. Poi lo scorso novembre ho cercato di portarlo subito a Napoli, ma lui ha mi detto che non avevamo fatto la squadra insieme e che saremmo dovuti sentire a giugno. E lui ce aha fatta. Chapeaux. Il futuro di Conte? Mai dire mai, gli allenatore hanno la loro personalità che va rispettata, non bisogna mai obbligarsi anche se esistono contratti di ferro. Napoli merita rispetto. Chi si mette e disposizione in maniera straordinaria come ha fatto quest’anno, noi siamo pronti a seguirlo. Mi farebbe piacere se si cimentasse con la Champions. Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale e ora è da 15 anni che andiamo in giro per l’Europa, anche se a volte lo diamo per scontato. I giovanissimi oggi indossano in maniera fiera i colori del Napoli". Intervenuto anche a Domenica Sportiva sul futuro di Conte, De Laurentiis ha aggiunto: "Lo inviterò a rimanere, ma dovesse essere chiamato, non posso trattenerlo".