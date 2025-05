Un'altra opera d'arte di Conte il serial winner: le specialità del tecnico dei miracoli

E, sì, è vero, il Napoli ha voluto, sempre voluto, fortissimamente voluto il titolo, ma l’Inter lo ha un po’ buttato via. Lo ha buttato via a Bologna (dove sembra vivere una maledizione), lo ha buttato via a Parma, ma volendo anche contro il Milan e la Roma a San Siro o a Firenze o, a voler essere perversi, contro la Juventus a San Siro, quando quella folle sfida è scivolata dal possibile 5-2 per l’Inter al 4-4 di Yildiz in pochissimi minuti. Quando perdi lo scudetto per un punto, puoi sbizzarrirti nello scegliere il momento esatto in cui hai gettato al vento la partita fatale. E sì, l’Inter ha avuto una stagione massacrante, con quella di ieri ha disputato 58 partite (e gli resta la finale di Champions e almeno tre del Mondiale per club), il Napoli ne ha giocate 41, quasi un girone in meno e pesa, pesa maledettamente nel corso di una stagione.