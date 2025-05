Il modello De Laurentiis ha reso grande il Napoli: vincere e fare soldi

Da Marino a Giuntoli fino a Manna: Napoli modello Uefa

Prima di lui Pierpaolo Marino, nel ruolo di direttore generale, per il rilancio finanziario e sportivo. Dal 2009 al 2015 il ds Riccardo Bigon: plusvalenze e crescita della rosa. Dal 2015 al 2023 Cristiano Giuntoli: modello sostenibile. Dal 2021 Tommaso Bianchini per lo sviluppo del brand e la crescita dei ricavi. Dal 2023 il ds Giovanni Manna, tra ricambio della rosa e continuità, e Leonardo Giammarioli per l’internazionalizzazione del marchio. Così, il Napoli targato De Laurentiis è passato dalle prime sponsorizzazioni solide e bilanci in equilibrio alle plusvalenze record, tra stabilità finanziaria e una presenza costante in Champions League, diventando un modello Uefa per i bilanci virtuosi, con una crescita notevole dei ricavi extra sportivi. E si torna alla figura centrale di Aurelio De Laurentiis, che nel tempo ha saputo scegliere gli uomini giusti al posto giusto, per fare calcio come richiedono gli attuali parametri economici, soprattutto quelli del fairplay finanziario, senza svenarsi, lasciandosi alle spalle l’era dei mecenati e inaugurando quella dei manager al servizio di un club, capaci, dalla scrivania, di esaltare il talento a disposizione.