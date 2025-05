Napoli non dimentica... Pedro: post social e canti per l'attaccante Lazio

Il Napoli è campione d' Italia per la quarta volta nella sua storia. Un'impresa targata Antonio Conte , che si è materializzata ieri sera al Maradona battendo per 2-0 il Cagliari con i gol di Scott McTominay e Romelu Lukaku . Eppure gli azzurri hanno voluto ringraziare un altro calciatore, evidentemente decisivo per la vittoria dello Scudetto: si tratta di... Pedro.

Napoli, Scudetto e il "grazie" a Pedro

L'attaccante spagnolo della Lazio è stato l'artefice del pareggio di domenica scorsa a San Siro contro l'Inter: i nerazzurri, in caso di vittoria contro i biancocelesti una settimana fa, avrebbero infatti scavalcato il Napoli in classifica arrivando all'ultima giornata da primi. Cosa che non è avvenuta proprio grazie a Pedro, che con la sua doppietta ha fermato la squadra di Simone Inzaghi sul 2-2. E così, a Tricolore raggiunto, i 'ringraziamenti' da parte del Napoli per l'ex Barça non si sono placati.

Rafa Marin, ad esempio, ha pubblicato sui suoi canali social un video dallo spogliatoio in cui tutta la squadra, durante i festeggiamenti, era intenta a cantare 'Pedro', la celebre canzone di Raffaella Carrà, con chiaro riferimento al calciatore della Lazio. E anche l'account spagnolo del Napoli su X non è stato da meno. Infatti ha postato la foto del procione che qualche tempo fa, proprio con la canzone 'Pedro' in sottofondo, era diventato un viralissimo trend su Tik Tok. Il Napoli è campione d'Italia, festeggia e ringrazia... Pedro.