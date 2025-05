“Non andrai mica alla Juve?”: Conte e la cena con De Laurentiis, il retroscena

De Laurentiis tra calciomercato e Champions: all in per convincere Conte

Il presidente del Napoli, all'indomani della vittoria sul Cagliari e della festa Scudetto, aveva affidato ai microfoni del Tg1 una discreta dose di realismo: "Se uno non sta bene è giusto che cambi", sibilando sul futuro di Antonio Conte. Senza giri di parole o mezzi termini, marchio di fabbrica di Aurelio De Laurentiis. Che aveva poi aggiunto: "In un matrimonio la moglie non vuol mai sapere se il marito ti metterà le corna o viceversa. Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso di quelli che sono gli accordi firmati davanti a un contratto e dei legali, o davanti a un prete quando si tratta di uno sposalizio. Il problema è che uno deve stare bene in un certo ambiente, se non sta bene e lo soffre deve cambiare aria. Questo è capitato con Spalletti". Nonostante la perentorietà delle dichiarazioni, il patron in queste ore sta giocando più di qualche carta per convincere il tecnico a restare, su tutte una ghiotta occasione di calciomercato.