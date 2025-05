Allegri, Napoli pronto e con mercato super: accordo De Bruyne, riecco David

Non ci saranno strappi clamorosi, come quelli vissuti in tempi recenti con Spalletti, anche perchè il tecnico salentino non si sente pronto a proseguire per le ragioni più svariate: il mercato, lo stadio e le infrastrutture, questioni fondamentali per la permanenza di Conte a Napoli. L’eventuale addio, per la prima volta in carriera, lo vedrebbe lasciare un progetto dopo una sola stagione.