Festa Scudetto Napoli: dove vederla in tv, streaming e orari

Dopo la storica conquista del quarto scudetto , avvenuta il 23 maggio, il Napoli si prepara a vivere un'altra giornata indimenticabile. Il club di Aurelio De Laurentiis celebrerà insieme ai tifosi con il giro sul pullman scoperto. L'appuntamento è per lunedì 26 maggio dalle 15 , con partenza dal Molo Luise di Margellina . I calciatori saliranno su due bus scoperti a bordo dei quali sfileranno lungo un percorso di circa 2,5 km, fino a Piazza Vittoria , prevedendo l'attraversamento anche della celebre via Caracciolo .

Napoli, festa Scudetto in tv: dove e orari

Le autorità hanno previsto una numerosa partecipazione all'evento: si attendono circa 150mila persone solo sul lungomare, mentre altri 50mila intorno ai quattro maxischermi disposti in vari punti della città partenopea. I festeggiamenti del Napoli saranno trasmessi in diretta televisiva, a partire dalle 15,30 su Rai 2. Un inviato sarà presente su uno dei bus, insieme a Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e tifoso del club. Anche Sky Sport seguirà il corteo per i suoi abbonati, mentre DAZN potrebbe trasmettere l'evento. I due pullman percorreranno il tragitto lentamente, in modo da permettere ai tifosi di vivere ogni istante della celebrazione. Nonostante il percorso sia relativamente breve, l'evento durerà circa 2 ore e mezza, ma potrebbe proseguire anche oltre. A sfilare ci saranno tutti i protagonisti del Napoli: calciatori, allenatore, staff tecnico e, naturalmente anche il presidente Aurelio De Laurentiis.