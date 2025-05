Mauro: “Napoli, prendi Allegri. De Laurentiis? Gode nel vincere con gli ex Juve”

Cosa deve fare il Napoli per fare il doppio impegno dell'anno prossimoè presto detto: "Deve allungare la rosa e prendere 3-4 giocatori per cimentarsi anche nella Champions. Ma la struttura c'è, non scordiamoci che Spalletti arrivò a un passo dalla semifinale di Champions. De Bruyne ? Mi piacciono di più le scommesse come McTominay . Non mi piace spendere tanti soldi d'ingaggio senza un futuro. Sono un po' scettico su questa operazione".

Mauro su Tudor

Mauro si sofferma anche sul momento delicato del Milan: "Deve ritrovare la voglia di lavorare sul campo e di ricreare quell'ambiente di umiltà e di capacità tecnica che ha avuto in passato. Quest'anno è stata una squadra capace di vittorie straordinarie per poi perdersi nelle cose più semplici". Infine, sul futuro di Tudor alla Juve: "Ha fatto benissimo a dire quello che ha detto ieri sera. Sarebbe una farsa andare al Mondiale per club per poi non rimanere. Non avrebbe neanche il tempo per trovare una squadra per l'anno prossimo".