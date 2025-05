“Conte andrà via da Napoli. Ricordo quando la Juve me lo soffiò…”

Bigon sul futuro di Conte

Nonostante la vittoria della scudetto, la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è tutt'altro che scontata, anzi. A tal proposito Bigon ha le idee piuttosto chiare: "Conoscendo il ragazzo, perché per me sarà sempre il ragazzo che ho conosciuto a Lecce, credo andrà via. Se fa bene? Non sono uno psicologo e non sono in grado di leggere le immagini, ma ho visto l'abbraccio tra De Laurentiis e Conte e mi è parso un po' freddo". Senza coppe in settimana, gli azzurri hanno avuto la possibilità di preparare nei minimi dettagli tutti e 38 gli incontri di campionato: "Direi che l'assenza degli impegni di coppa è stata determinante - commenta il tecnico del secondo tricolore napoletano -. Forse l'Inter senza coppe avrebbe potuto vincere il campionato con qualche giornata d'anticipo, ma non dimentichiamo il percorso straordinario dei nerazzurri, sabato si gioca una finale di Champions. Grande onore e merito a tutta l'Inter".