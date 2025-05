De Bruyne-Napoli, De Laurentiis a sorpresa: “L'ho videochiamato! Ha già preso una villa"

Il Napoli potrebbe festeggiare il suo quarto campionato di Serie A con un grande colpo di mercato, come annunciato già da settimane. Si tratta di De Bruyne, che lascerà il Manchester City a parametro zero , per poi iniziare una nuova avventura. Dopo tante dichiarazioni e aperture velate dei giorni scorsi, sia da parte di Manna sia da parte di De Laurentiis, ora il presidente ha confermato senza giri di parole, il buon stato avanzaro della trattativa.

De Laurentiis conferma De Bruyne

“De Bruyne? So che ha già comprato una bellissima villa, questa mattina ho sentito lui, la moglie e il figlio in videochiamata" - con queste dichiarazioni al TG Sport su Rai 2, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha confermato i passi in avanti nella trattativa che dovrebbe portare il belga in Serie A. Un messaggio diretto da parte del patron azzurro, direttamente dal pullman scoperto della squadra, che sta girando per le vie del lungomare della città per festeggiare lo scudetto.