De Laurentiis saluta Conte! "Gli auguro altri successi, merita rispetto: grazie Antonio"

“Anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia , Antonio Conte è riuscito attraverso tanti incidenti e tanti infortuni a fare di necessità virtù utilizzando non uno ma 4, 5 moduli diversi dimostrando che gli schemi non servono a niente. Serve solo un grande esperto di calcio". Sembrano parole d'addio quelle pronunciate da Aurelio De Laurentiis , intervenuto alla cena Scudetto del Napoli, che venerdì 23 maggio ha conquistato all'ultima curva di stagione il quarto tricolore della sua storia - il quinto nel palmarès del tecnico - . Un trionfo deciso dalle reti di Scott McTominay e Romelu Lukaku , che hanno piegato il Genoa al Maradona, mentre l'Inter si aggiudicava invano gli ultimi 3 punti in palio a Como. E già sul campo di gioco, ci si è domandati se a guidare gli azzurri la prossima stagione sarà ancora Don Antonio . Il patron del Napoli si augura che il tecnico "abbia il piacere di cimentarsi nella prossima Champions League", ma i rumor scaldano sempre più il mercato delle panchine, in primis quella della Juve , affidata a Igor Tudor almeno fino al Mondiale per Club (almeno stando a quanto riportato dall'agente del croato ).

De Laurentiis: "Napoli sempre più credibile"

Così De Laurentiis: "Conte ci ha portato fino e in fondo e ci ha fatto vincere il secondo scudetto in tre anni. Un applauso: grazie, grazie, grazie. Oggi il Napoli è una realtà vincente e sempre più credibile. Abbiamo giocato per tanti anni in Europa con un solo stop l’anno scorso, questo ci ha anche insegnato ad alzare il livello e la testa. Nella vita non bisogna mai avere paura ma serve testa alta e grande professionalità a fronte di tutto quel che appare complicato. Io sono particolarmente contento perché non si parla più del Napoli come squadra ma di Napoli ma come un centro di interesse che cresce sempre di più a dismisura".