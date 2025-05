Conte ha stravolto tutto, De Laurentiis scatenato: mercato Napoli da almeno 200 milioni!

Osimhen: piace ancora alla Juve?

È ufficiale, intanto, il rinnovo di Juan Jesus. "Il Napoli - si legge nella nota ufficiale - ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025-26". Il difensori ha risposto sui social: "Sono felice ed orgoglioso di vestire ancora la maglia azzurra. Napoli per me è diventata anche una casa ed i tifosi sono la mia famiglia". Ma la grana per la dirigenza riguarda i calciatori che rientreranno dai risèpettivi prestiti. Sono sei in tutto: Folorunsho, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Cheddira e Osimhen. Proprio su quest’ultimo, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e mira ad una cessione definitiva in tempi brevi per evitare le complicazioni della scorsa tornata di mercato. Su Osimhen c’è il forte interesse dei club arabi, disposti ad arrivare fino a 75 milioni di euro per il cartellino, oltre alla Juve. Ma con l’allontanamento di Giuntoli, va verificato se il prossimo allenatore bianconero sarà interessato al nigeriano. Per Natan, invece, il Betis Siviglia attiverà il riscatto fissato a 9 milioni.