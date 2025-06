Conte, rivoluzione totale a Napoli: via in undici! In entrata spunta Chiesa

Marianucci ok. Occhi puntati sul Bologna in difesa

In difesa, si attende solo l’annuncio per Luca Marianucci, acquistato dall’Empoli per 10 milioni di euro e destinato a sostituire Rafa Marin, promesso sposo del Villarreal già da gennaio. Il profilo sul quale si sta muovendo il ds Manna è un co-titolare che possa alternarsi con Buongiorno e Rrahmani: Sam Beukema (26 anni) e John Lucumi (26 anni), entrambi del Bologna, sono gli obiettivi. Ma per entrambi va sbaragliata la grande concorrenza, soprattutto dei club italiani, oltre alla valutazione del patron Saputo: 35 milioni per Beukema e 25 per Lucumi. Infine, manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Meret, che firmerà un biennale da 2,5 milioni netti a stagione. Ma don Antonio ha chiesto alla società anche un secondo portiere affidabile e che conosca il campionato italiano: Suzuki del Parma corrisponde all’identikit tracciato dal tecnico. Pur essendo giapponese non occuperà uno slot da extracomunitario, perchè già presente nel circuito della Serie A.