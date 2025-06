Napoli, è il Day... Bruyne! Visite e firma, il gioiello per Conte. Musah dopo Marianucci

È arrivato il Kevin Day Bruyne. Oggi il calciatore belga è atteso alla clinica Villa Stuart per sostenere le visite mediche e, quindi, firmare il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi due anni - con opzione per il terzo - da 6,5 milioni netti a stagione, con un bonus alla firma di 10 milioni di euro. Dopo l’ok dei medici, si recherà a firmare l’accordo con il Napoli, probabilmente alla Filmauro dove ci sarà ad attenderlo il presidente De Laurentiis, ma è da escludere che l’appuntamento (come per Marianucci) possa essere fissato a Castelvolturno. De Bruyne è il primo, grande colpo che il presidente De Laurentiis ha promesso ad Antonio Conte, il quale ha delineato chiaramente al ds Manna il suo progetto: una rosa ben attrezzata per affrontare le quattro competizioni, provando a dotarla di co-titolari capaci di garantire solidità e competitività. Non solo De Bruyne.