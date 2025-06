Conte, tutta la verità Juve: “Senza di lui non sarei mai rimasto per 13 anni"

"Se avevo un accordo con la Juventus? No, assolutamente io non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente a qualsiasi persona, non solo della Juventus ma anche di squadre straniere, di parlare del futuro. A chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: “Signori, non incontro niente e nessuno, non parlerò con niente e con nessuno fino a quando non avrò parlato con il Presidente. È una questione morale, di serietà”. Perché comunque non mi hanno messo una pistola quando io ho firmato con il Napoli, quindi avevo dei doveri morali nei confronti non solo del club ma anche della città e della tifoseria. Ero stato chiaro: se avessi preso una decisione negativa nei confronti del Napoli, allora avrei aperto ad altre possibilità. Detto questo, anche nel momento in cui non fossi stato convinto di continuare...".

"I rumor mi hanno creato dei problemi"

"L'accordo di Spalletti con De Laurentiis? Sarri non è andato gratis al Chelsea. Anche chi nell'eventualità avesse voluto parlare con me o iniziare un percorso con me, si sarebbe comunque dovuto poi confrontare con il Presidente. Ma è uno step a cui, comunque, non siamo arrivati. Il fatto che un mese e mezzo prima si sia parlato di questo, non è stato bello, perché ha creato non solo delle aspettative, ma anche delle problematiche che ho dovuto gestire con i calciatori. Noi ci stavamo giocando uno scudetto: non penso sia bello per un calciatore, per una tifoseria, per una città leggere che io l'anno dopo andrò in un'altra squadra. A me non sarebbe piaciuto. Tante volte vengono comunque dette delle cose gratuite, perché fanno comodo ai media.

"Per me la Juve resta sempre la Juve"

"Se il mio rapporto con i tifosi della Juve è compromesso? Solo gli stupidi possono andare dietro a queste cose. Per me la Juventus è, era e sarà sempre la Juventus. Quindi nessuno, come ho detto, anche col Lecce, potrà mai inficiare il mio sentimento nei confronti della mia storia, di dove sono cresciuto. Mi dà fastidio perché tante volte dietro il mio personaggio tanti ci marciano. Tanti sono degli avvoltoi, perché comunque mi rendo conto che il mio nome è diverso rispetto a tanti".