Conte, De Laurentiis ti accontenta: doppio regalo dal Bologna per il Napoli

È proprio vero che sbagliando si impara. E questo principio è stato sapientemente instillato nella mente del presidente De Laurentiis da Antonio Conte, il quale ha - pubblicamente - messo in luce come la consapevolezza degli errori commessi dal patron sia stata la chiave per la sua permanenza a Napoli. Non è tutto: il coach salentino è riuscito anche ad invertire il modus operandi sul mercato. Non solo giovani di prospettiva, ma anche campioni affermati come Kevin De Bruyne, capaci di incidere in campo e fuori. Il prossimo step per De Laurentiis consiste nel fornire al suo allenatore una squadra ben strutturata prima dell'inizio del ritiro a Dimaro, fissato per il 17 luglio. Conte vuole una rosa competitiva in ogni ruolo, a cominciare dalla porta: il rinforzo che piace è quello di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere classe 1997 ha già aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli, mentre l’intesa con il Torino è stata quasi raggiunta per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.