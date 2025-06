Lukaku sferza l'Inter: "Li abbiamo dominati, loro perdono a Roma e Conte ci dice 'Ragazzi, ci siamo'"

BRUXELLES (Belgio) - "Sono felice che venga da noi. È ciò di cui il Napoli ha bisogno per fare il passo successivo. Siamo appena diventati campioni e non vogliamo solo confermarci, vogliamo anche migliorare". In vacanza a Bruxelles, Romelu Lukaku - ai microfoni di "Vtm Nieuws" - non nasconde le sue aspettative per la prossima stagione ora che Kevin De Bruyne giocherà al suo fianco anche al Napoli, oltre che con la nazionale belga.

Su De Bruyne

"Se ho avuto un ruolo importante per il suo arrivo? Ne abbiamo parlato un paio di volte in nazionale, e mi ha anche chiamato una volta. Gli ho spiegato in mezz'ora come funzionano le cose qui. Ma anche dove avrebbe potuto cercare meglio un alloggio e cose del genere. Dries Mertens e io abbiamo fatto del nostro meglio per convincerlo e Kevin ha fatto la scelta giusta. Da Manchester a Napoli cambiano tante cose? Un calciatore del Napoli riceve tanto amore, sono felice che Kevin possa vivere questa esperienza. Giocare a calcio in Italia è incomparabile, c'è una passione che non si vede altrove. Ma c'è anche un lato negativo. Ho giocato in club dove i tifosi venivano agli allenamenti quando le cose non andavano bene. Non è bello, ma poi ti rendi conto che devi dare il massimo ogni giorno", ha aggiunto Lukaku, che ha ripercorso poi le emozioni vissute durante la rimonta e il sorpasso sull'Inter, fino alla festa Scudetto...