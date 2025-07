McTominay: "Napoli incredibile! De Bruyne? Non vogliamo accontentarci"

Scott McTominay è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti dell'ultima Serie A , uno dei giocatori chiave per portare il Napoli di Antonio Conte alla vittoria del quarto Scudetto azzurro . A lui nella prossima stagione si aggregherà uno che ha giocatori in Premier League proprio come lo scozzese, segnando un'epoca: Kevin De Bruyne . E proprio del nuovo compagno di squadra, ma anche della vita a Napoli e del suo ex club, il Manchester United , ha parlato McTominay.

McTominay tra Napoli e l'arrivo di De Bruyne

Lo scozzese ha definito 'incredibile' De Bruyne, che ha lasciato il City e che McTominay aveva affrontato in Inghilterra nei derby di Manchester. Lo ha fatto a Wimbledon, durante un viaggio nel Regno Unito, ai microfoni della BBC: "È un giocatore incredibile e ovviamente porterà tanta qualità al gruppo e per noi averlo è fantastico. Portare giocatori di quella qualità e di quella natura è molto, molto importante, vogliamo ripartire da loro. Non vogliamo accontentarci di ciò che abbiamo raggiunto".

Ma che ambiente troverà De Bruyne? Lo racconta proprio McTominay: "La gente di Napoli è incredibile, è davvero appassionata e ovunque vai c'è gente che dice ‘Forza Napoli’. Vogliono parlare con te, fare conversazione e questo ti ispira ogni volta che vai in campo, perché ci tengono. A Napoli è diverso, c'è uno stile di vita totalmente differente: il modo in cui si mangia, il modo in cui si vive e tutto il resto. Questo ti garantisce una maggiore forza mentale".