Osimhen, il Galatasaray non paga e il Napoli blocca la trattativa!

La scadenza della clausola e i problemi delle rate

"Prevedo che il trasferimento sarà concluso entro 48 ore", ha detto ieri mattina uno dei vicepresidenti del club, Metin OztUrk, dopo la riunione ordinaria del Consiglio finanziario della Federazione calcistica turca. Ma qualcosa ora è andato storto. Il Napoli nel corso della trattativa ha sempre preferito il pagamento in un'unica tranche, come si dovrebbe fare con una clausola rescissoria, mentre i turchi hanno dato disponibilità a dilazionare il tutto in quattro o cinque rate. Gli azzurri hanno preso in considerazione questa soluzione ma solo a fronte di garanzie bancarie da parte dei giallorossi prima di dare il via al placet. Gli impegni bancari e le fideiussioni utili ad assicurare il pagamento non sono arrivate e in giornata scadrà anche la clausola presente nel contratto del giocatore. Una corsa contro il tempo che non ha portato a nulla di buono.