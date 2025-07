Beukema al Napoli, è fatta! Conte ha il suo nuovo difensore centrale

NAPOLI - Fumata bianca tra Napoli e Bologna per Sam Beukema. Il club campione d'Italia è arrivato all'accordo con quello rossoblàù per il difensore centrale: al Bologna vanno 30 milioni di euro (più 3 milioni di bonus) con l'olandese che firmerà un contratto fino ma giugno 2030. La squadra di Vincenzo Italiano è già corsa ai ripari ingaggiando Martin Vikik.

Beukema saluta i Felsinei dopo una stagione da protagonista: 47 le partite giocate quest'anno tra Serie A, Coppa Italia e Champions League con ben 2 assist realizzati. Per l'ex AZ, al Bologna dal 2023, 80 partite con anche 2 gol e 3 assist. Il giocatore dovrebbe svolgere martedì le visite mediche insieme ad un altro nuovo compagno di squadra: infatti è previsto l'arrivo a Napoli anche di Noa Lang, esterno offensivo del PSV che gli azzurri dovrebbero acquistare per 28 milioni di euro complessivi. Il Ds Manna vuole consegnare ad Antonio Conte la squadra completa per il ritiro di Dimaro (17 a 27 luglio)