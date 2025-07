De Laurentiis senza freni: "2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve..."

"Vincere la Champions League entro due anni? Dipende da tutta una serie di circostanze. Dipende da quanto sono forti le altre squadre". A dirlo è Aurelio De Laurentiis , invitato sul palco della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, dove ha fatto il punto sulla prossima stagione del Napoli, che giovedì 17 luglio ha iniziato il ritiro estivo a Dimaro, in Trentino - in gruppo anche i nuovi innesti Kevin De Bruyne e Noa Lang - .

Il patron degli azzurri, che quest'anno ha celebrato il secondo scudetto della sua gestione e il quarto nella storia del club, ha ricordato parte del suo trascorso alla guida del Napoli, rilevato nel settembre 2004 dopo il fallimento dichiarato nel luglio precedente: "La prima volta che sono arrivato a Napoli dopo aver comprato la società, in un campetto sulla via marittima dietro la chiesa vidi tre ragazzini che giocavano a pallone. Fermai l'autista per scendere dalla macchina. Uno aveva la maglia del Milan, uno della Juve e uno dell'Inter. Mi rivolsi a loro dicendo: Ma siete napoletani? Non vi vergognate, perché non avete neanche una maglia del Napoli? Il Napoli era dimenticato. Oggi invece i bambini sono gloriosamente dei fedelissimi e attaccatissimi a questa maglia. È cambiato un mondo - ha aggiunto il presidente del Napoli - . Che le persone più adulte giudichino da una posizione che io penso sia da sfigati che Napoli sia matrigna, a me fa soltanto incazzare e dire 'ma forse siete voi che avete sposato una tale condizione".

De Laurentiis: "Champions? Ecco da cosa dipende"

"Io dico sempre: vivrei a Napoli tutta la vita. Non vivrei a New York, non vivrei a Parigi. Se dovessi eleggere tre città dove campare direi Napoli, Londra, Los Angeles. Fine dei giochi. C'è la gente innamorata del mignottaggio dubaiano. Ma io a Dubai non ci passerei neanche un giorno della mia vita". Il presidente ha poi risposto sulle ambizioni europee dei campioni d'Italia in carica: "Vincere la Champions League entro due anni? Dipende - da tutta una serie di circostanze. Dipende da quanto sono forti le altre squadre. Dipende da quanti incidenti uno può avere. Dipende dal sorteggio del calendario e anche dalle capacità dei nostri calciatori e dei nostri allenatori".