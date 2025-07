L’errore d’inglese sulle maglie Napoli che fa sorridere il web

Il Napoli ha ufficialmente presentato le nuove divise per la stagione calcistica 2025/2026 con una campagna social imponente e il coinvolgimento diretto degli store ufficiali del club. La maglia “Home” si presenta nel classico azzurro acceso, mentre quella “Away” sfoggia un elegante bianco. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei tifosi - più ancora del design - è stato un piccolo errore di stampa. Un dettaglio apparentemente marginale, ma che non è passato inosservato, diventando subito virale scatenando la reazione, anche simpatica, di diversi tifosi e utenti.

L’errore sulle maglie del Napoli

Sull’adesivo che certifica l’autenticità del prodotto, la scritta in inglese "Authentic" è stata tradotta erroneamente in "Autenthic", con la lettera "H" collocata fuori posto. Il difetto tipografico riguarda la prima infornata di maglie già messe in vendita negli store ufficiali del Napoli. L’etichetta adesiva, elemento distintivo per verificare l’originalità del capo, contiene un refuso che ha scatenato l’immediata reazione del pubblico e degli appassionati di calcio. Non è ancora chiaro se si tratti di un errore commesso dal fornitore tecnico o da un reparto interno, ma il 'danno' - se così si può chiamare - è fatto. La situazione ha colto di sorpresa gli stessi tifosi che hanno commentanto con ironia l'errore fatto dal club.

L'ironia dei tifosi sui social

Sui social l’ironia è esplosa immediatamente. Tra i commenti più gettonati spiccano frasi come: "Sai quanto varranno queste maglie adesso?". Qualcuno suggerisce addirittura di conservarle gelosamente: "Saranno maglie da collezione, chi le ha prese se le tenga care care". L’errore ha quindi acceso l’immaginazione dei tifosi, con molti che già ipotizzano una futura rivalutazione economica dei pezzi difettosi. Come spesso accade, il web ha trasformato un piccolo scivolone in un fenomeno virale, tra meme e battute.

