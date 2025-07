Lukaku: "Conte sempre più duro, il dualismo con Lucca è un'arma in più"

Nel ritiro estivo del Napoli a Dimar o, Romelu Lukaku si sta confermando già uno dei leader dello spogliatoio. Il centravanti belga ha trasmesso entusiasmo e fiducia verso la nuova stagione, la seconda in maglia azzurra, sottolineando il clima positivo che si respira nel gruppo guidato da Antonio Conte . “Io sto bene. Stiamo lavorando molto bene. È un momento importante, ci prepariamo per una stagione lunga e difficile, ma c’è la mentalità giusta e tanta energia. Ogni giorno tutti si impegnano al massimo, e questo mi rende felice” - ha spiegato la punta, che si è poi soffermata sul lavoro condotto dall'ex tecnico della Juve e sui nuovi acquisti, in particolare De Bruyne .

Conte e il dualismo con Lucca

Non poteva mancare un passaggio sul tecnico salentino, che con Lukaku ha condiviso una stagione trionfale all’Inter. “Conte? Sempre più duro (ride, ndr). Ma è normale. È un allenatore che pretende tanto, da sé e da noi. Il nostro mantra è semplice: dare sempre il meglio, ogni giorno. E stiamo lavorando con questa mentalità”. Nel nuovo Napoli, il belga non è solo il riferimento offensivo, ma anche una guida per chi arriva. Come Lorenzo Lucca, attaccante classe ’00 pronto al salto di qualità. “Gli ho dato qualche consiglio, soprattutto a livello tattico. Cerco di aiutarlo nei movimenti, perché abbiamo tanti schemi codificati. È un bravo ragazzo, ha qualità importanti, soprattutto quando attacca la porta. Può farci crescere e ci offre un’arma in più per difendere lo Scudetto” - ha spiegato a Sky Sport. Sul possibile dualismo o convivenza in campo, Lukaku è stato chiaro: “Abbiamo caratteristiche diverse, ma possiamo coesistere. Se giocheremo insieme lo deciderà il mister, ma avere alternative di livello è sempre un vantaggio”.

Lukaku, larrivo di De Bruyne e il gruppo Scudetto

Non è mancata una battuta anche sul grande colpo di mercato del Napoli, l’arrivo di Kevin De Bruyne. Un rinforzo di peso e un compagno di lunga data per Lukaku, che però evita paragoni con la rosa dello scorso anno: “Il mercato è ancora aperto, possono succedere molte cose. Alla fine, lotteremo con chi sarà rimasto. Il gruppo è forte, ma ogni stagione ha la sua storia”. E sul connazionale è sembrato soddisfatto: “Sono molto felice che Kevin sia venuto. Non gli ho dato consigli, non ne ha bisogno. È una persona semplice, legata alla famiglia. Gli ho solo detto di venire e farsi trovare pronto. Lo conosco da quando avevamo 13 anni, il nostro rapporto è noto. La scelta di venire a Napoli è stata sua, e tutti noi ne siamo contenti”.