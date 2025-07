Conte e Napoli, che botta con l'Arezzo! Disastro Lang, pasticcio Mazzocchi

Si apre con una sconfitta il programma delle amichevoli del Napoli. A Dimaro - dove lo scorso 17 luglio i partenopei hanno iniziato il ritiro estivo - gli uomini di Antonio Conte si arrendono all’Arezzo di Cristian Bucchi, che la prossima stagione ripartirà dalla Serie C. Gli amaranto passano in vantaggio grazie al rigore causato dall'ex Psv Noa Lang e trasformato da Emiliano Pattarello (38’). Nella ripresa, il tecnico degli azzurri - che nel 2006 ha fatto il suo esordio da allenatore sulla panchina dell’Arezzo - ne cambia 10 su 11, lasciando in campo Anguissa. I campioni d’Italia in carica guadagnano diverse occasioni per il pareggio, sfiorando il gol con il palo di David Neres, che nel finale ci prova in sforbiciata senza però inquadrare lo specchio della porta. Poi, l’errore di Pasquale Mazzocchi sfruttato da Varela che allo scadere firma il 2-0 (90').