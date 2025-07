Conte, poca festa Napoli sotto la pioggia: "Acqua di buon augurio, umiltà e lavoro. Il resto cazz…"

DIMARO FOLGARIDA - A Dimaro Folgorida regna l'entusiasmo. Il Napoli, con lo scudetto sul petto, prepara la nuova stagione accolto da un bagno di folla. I tifosi hanno seguito i loro beniamini fino in Trentino Alto Adige per godersi le prime giocate di Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dal Manchester City, e dei nuovi acquisti. Aurelio De Laurentiis aveva promesso investimenti importanti ed è stato di parola: mentre il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per prendere lo svizzero del Bologna Dan Ndoye, alla corte di Antonio Conte sono già arrivati i difensori Luca Marianucci e Sam Beukema, l'ala destra ex PSV Eindhoven Noa Lang e il centravanti italiano Lorenzo Lucca prelevato dall'Udinese.