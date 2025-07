Sterling, Miretti, Grealish, Osimhen: Napoli regina del mercato, De Laurentiis scatenato

Continua la caccia del Napoli all’esterno offensivo di piede destro richiesto da Antonio Conte . Il preferito del club azzurro rimane sempre Dan Ndoye , per il quale il Bologna non si schioda dalla richiesta di 45 milioni visto che il 15% sul ricavato spetta al Basilea. Pronti 37-38 milioni più bonus. Tra l’altro sullo svizzero c’è pure l’interesse del Nottingham Forest, che appare disposto a garantire al numero 11 rossoblù un ingaggio superiore (quinquennale da 4,5 milioni annui) rispetto a quello proposto dai Campioni d’Italia (3 milioni più 1 di bonus a stagione fino al 2030). Ecco perché in casa azzurra stanno iniziando a setacciare il mercato per individuare un’alternativa all’altezza. L’ultima idea si chiama Raheem Sterling (Chelsea), che non rientra nei piani di Enzo Maresca e può diventare un’occasione a prezzi tutto sommato abbordabili (20-25 milioni). Motivo per cui il ds Giovanni Manna ci sta riflettendo; mentre il giapponese Kubo della Real Sociedad (vecchio obiettivo partenopeo) non appare la soluzione giusta essendo mancino.

Napoli, le alternative a Ndoye

Nel casting per il ruolo di ala rimangono ancora i nomi degli italiani Chiesa (Liverpool) e Zaccagni (Lazio), anche se appare difficile che Lotito possa privarsi del suo capitano soprattutto alla luce del fatto che i capitolini hanno il mercato in entrata bloccato. Nusa del Lipsia resta un nome gradito, ma i tedeschi chiedono tanto per privarsi del folletto norvegese. Uno che con le sue giocate ha fatto saltare qualche settimana fa la panchina di Spalletti in nazionale. Nella lista azzurra rimane pure il nome (forse il più suggestivo, curriculum alla mano…) di Jack Grealish, ormai in aperta rottura con Guardiola e pronto a dire addio al Manchester City in questa finestra di mercato. Il nazionale inglese è stato avvistato nei giorni scorsi in costiera amalfitana, dove sta trascorrendo gli ultimi scampoli di vacanza. Chissà che tra qualche settimana non possa ritornare in Campania, anche se i costi per ingaggiare il classe 1995 appaiono elevatissimi.

Napoli interessato a Miretti

In entrata Conte ha voluto avere anche un portiere che possa giocarsi il posto alla pari del titolare Meret: elemento individuato nel serbo Vanja Milinkovic Savic che arriverà dal Torino per 22 milioni (pagabili in quattro rate). Farà il percorso inverso dai campioni d’Italia alla formazione granata Cyrill Ngonge, che ieri ha firmato con la società di Cairo; mentre è già stata ufficializzata la partenza di Micheal Folorunsho verso Cagliari in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto (8 milioni). Per completare la mediana, invece, non si esclude la conferma in rosa del giovane Antonio Vergara (utile anche in chiave liste essendo un prodotto del vivaio) come sesto centrocampista; altrimenti il Napoli andrà su Fabio Miretti, in uscita dalla Juve e vecchio pallino di Manna dai tempi della Next Gen. Davanti invece sono al passo d’addio Cheddira (il Paok ha offerto 2,5 milioni più bonus, ma il marocchino preferirebbe restare in Italia) e Simeone (c’è in pressing il Pisa, ma il Cholito ha declinato per aspettare una proposta da Liga o Premier League). Se non dovesse arrivare Sanchez (Siviglia), come backup di Di Lorenzo verrebbe confermato Zanoli (nel mirino di Fiorentina e Bologna). Infine è attesa entro il weekend l’ufficialità della cessione di Osimhen al Galatasaray per 75 milioni più il 10% sulla futura vendita.