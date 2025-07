Milinkovic-Savic, addio Toro: abbraccia il Napoli di Conte, visite e poi ritiro

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, mettendo a segno un nuovo colpo che va a rinforzare il reparto dei portieri. Il club partenopeo ha infatti chiuso l’accordo per l’acquisto di Vanja Milinković-Savić , estremo difensore serbo proveniente dal Torino . L’operazione, curata nei dettagli nelle ultime settimane, è ormai giunta alle fasi conclusive e segna un’importante aggiunta per la rosa a disposizione di Antonio Conte . Il tecnico avrà presto un nuovo profilo su cui poter contare tra i pali, in vista della nuova stagione che si preannuncia impegnativa. Nonostante la presenza di Alex Meret , la dirigenza azzurra ha scelto di investire in maniera decisa, puntando su un portiere di struttura fisica e con buone esperienze in Serie A. Il Napoli dimostra così di voler alzare il livello qualitativo della rosa, mirando a confermarsi nella prossima stagione e alzare il livello dovendo disputare anche gare importanti di Champions.

Milinkovic Savic-Napoli, visite mediche a Villa Stuart

La giornata del 26 luglio ha segnato un passaggio fondamentale nell’approdo di Milinković-Savić al Napoli. Il portiere serbo si è presentato di prima mattina presso la clinica Villa Stuart, a Roma, per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito. Un passaggio obbligato prima della firma sul contratto e dell’ufficialità, che arriverà con il classico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis e il comunicato del club. L’esito positivo dei test clinici apre così la strada all’inizio della sua nuova avventura in maglia azzurra. Dopo aver concluso la scorsa stagione da titolare nel Torino, Milinković-Savić è pronto a fare il salto in una piazza più ambiziosa. Le visite mediche rappresentano dunque l’ultimo step burocratico prima dell’inizio dell’esperienza all’ombra del Vesuvio. L'entusiasmo intorno all'operazione cresce, e lo staff tecnico azzurro è già pronto ad accoglierlo in gruppo.

I dettagli dell’operazione

L’intesa tra Napoli e Torino è stata definita nei minimi dettagli nella giornata di giovedì 25 luglio, con lo scambio ufficiale dei documenti tra le due società. L’operazione si concretizza con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 21,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra rilevante, che testimonia la ferma volontà del club azzurro di puntare su un profilo affidabile per blindare la porta. L’investimento è stato approvato dallo stesso Conte, che ha indicato nel portiere serbo un rinforzo utile al suo progetto tattico. Milinković-Savić andrà così ad affiancare - e potenzialmente contendere il posto - a Meret, in un dualismo che potrebbe stimolare entrambi a migliorare il proprio rendimento. Per il Napoli si tratta di un’operazione che offre immediati benefici in termini di competitività del reparto.

