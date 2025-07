"Il Napoli può vincere la Champions, impressionante": l'ex Juve sconvolto dalla squadra di Conte

"Il risultato conta poco, test impegnativo. Il Napoli del primo tempo può competere per vincere la Champions League, sono qualitativamente impressionanti". A dirlo è Alberto Aquilani , intervenuto ai microfoni Sky al termine dell'incontro amichevole tra il Catanzaro - che ripartità dalla Serie B dopo il ko nella semifinale playoff - e la formazione di Antonio Conte . A Dimaro, i partenopei si sono imposti con il finale di 2-1 , firmato Giacomo Raspadori e Lorenzo Lucca : calabresi a segno con Pietro Iemmello . Un successo che è seguito al ko contro l'Arezzo al primo appuntamento estivo. Questi invece i prossimi impegni nell'agenda di Conte: Napoli-Brest, domenica 3 agosto ore 19; Napoli-Girona, domenica 9 agosto ore 19; Napoli-Olympiacos, giovedì 14 agosto ore 20. L'ex centrocampista di Roma e Juve (di 33 presenze in campionato e 2 reti il bilancio in bianconero) ha ripercorso i momenti più importanti del match, dicendo inoltre la sua in merito alla prossima stagione a cui si preparano i campioni d'Italia in carica: "Nel corso della partita a bbiamo preso un po’ di coraggio, con personalità. Siamo un cantiere aperto, abbiamo fatto un buon allenamento contro una squadra che non ha nulla a che vedere con noi".

Aquilani: "Contenti di De Bruyne in Italia"

Il tecnico del Catanzaro ha risposto anche sull'approdo in Serie A dell'ex City Kevin De Bruyne: "Negli ultimi 10 anni è stato nella top 3 dei più forti al mondo in quel ruolo. Abbina qualità e quantita, dobbiamo essere contenti che il Napoli lo abbia portato in Italia perchè è un calciatore meraviglioso. Il Napoli è una squadra che viene da un anno importante, dopo lo scudetto si è rinforzata ancora con giocatori che possono incidere. Oggi ho visto giocatori veramente forti, penso possa dire la sua sia in Italia che in Europa. Infortunio Pompetti? Questa è una nota dolente, lui è un lavoratore e non molla mai. Un infortunino del genere in amichevole ti fa cadere il mondo addosso, forse è qualcosa di serio alla tibia ma speriamo non sia nulla di troppo serio. Obiettivi del Catanzaro? Questa è una piazza che ha fatto cose straordinarie negli ultimi tre anni. Ci sono tanti cambiamenti, ma la forza di questa squadra è il gruppo. C’è entusiasmo in città e vogliamo cavalcarlo, ma sappiamo che sarà un campionato complicato. La piazza vuole sognare e noi cercheremo di farlo in tutti i modi", ha concluso.