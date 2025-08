Lucca-Beukema-Marianucci, grido Napoli: "Vogliamo lo Scudetto". Rrahmani: "Mi ricorderò sempre di..."

CASTEL DI SANGRO (L'Aquila) - Il primo agosto non è una data qualsiasi per i tifosi del Napoli: è il compleanno della loro squadra del cuore e l'anno prossimo si festeggerà il centenario. Stasera nella piazza di Castel di Sangro c'è stata l'occasione per abbracciare quattro giocatori, ai quali lo speaker del Maradona ha rivolto delle domande arrivate sui social. Presenti sul palco Rrahmani , Lucca , Beukema e Marianucci . La prima curiosità riguarda il tempo libero. "Guardo Netflix, mi alleno e gioco alla Playstation", ha detto l'ex attaccante dell'Udinese. "Abbiamo sfruttato il tempo libero per riposare perché è stato un anno duro", ha risposto il kosovaro. "A me piace giocare e stare con la mia famiglia", ha ammesso l'ex Bologna. "Ultimamente mi piace dormire", ha scherzato il giovane livornese.

Obiettivo bis Scudetto

Poi si passa al sogno calcistico ancora da realizzare. Inizia Lucca: "Sicuramente vincere uno Scudetto sarebbe una cosa bella. Penso che il sogno di ogni bambino sia vincere con l'Italia ai Mondiali". Poi Rrahmani: "Da bambino volevo giocare in Premier League ma ora sono concentrato qua". Quindi Beukema: "Vorrei vincere uno Scudetto con il Napoli". E Marianucci aggiunge: "Vorrei un gol in Serie A e gioire insieme ai tifosi per lo Scudetto". A Beukema è stata chiesta la differenza tra il calcio del suo Paese e quello italiano: "In Olanda giochiamo sempre con la palla. Qui è più fisico e più tattico. Questa è la grande differenza con l'Italia". Una persona a cui devo tutto? "I miei genitori e anche mio fratello che mi è stato sempre vicino. Mi hanno fatto arrivare fino a qua", ha dichiarato Lucca. Il pensiero di Amir Rrahmani va invece al "papà, alla famiglia e agli allenatori". Fanno eco Beukema e Marianucci ("La famiglia sicuramente"). A Rrahmani è stato chiesto di raccontare un momento particolare legato agli Scudetti vinti con il Napoli: "Quando eravamo in vantaggio di molti punti avevamo ancora paura. La partita di Parma per il secondo Scudetto sembrava un dramma. Ma mi ricorderò sempre di quei tifosi che mi hanno detto: 'hai vinto due Scudetti come Diego'". Poi Lucca si è soffermato sul gol più bello in carriera: "Sicuramente me ne ricordo uno contro il Bari quando giocavo con il Palermo. Poi quelli contro l'Inter e il Monza nella scorsa stagione. Guardo sempre le partite per migliorare". Il momento più bello della carriera? "Adesso", la risposta di Lucca. Per Rrahmani è "il secondo Scudetto", mentre Beukema ricorda "la Coppa Italia vinta l'anno scorso" con il Bologna. Infine, Marianucci: "Essere qui con la maglia azzurra". A chiudere la serata il sindaco Angelo Caruso che ha salutato gli azzurri e la platea.