Politano dà la carica: “Possiamo giocarcela con chiunque”. Su De Bruyne e Lucca...

L'entusiasmo per la nuova stagione è sul volto di tutti. Il Napoli si appresta ad iniziare il campionato da campione in carica, e a rincarare la dosa di adrenalina tra i calciatori ha contribuito sicuramente la campagna acquisti: da Beukema a Lucca , fino al colpo da novanta che porta il nome di Kevin De Bruyne . In merito alla nuova stagione ed ai nuovi arrivi del club partenopeo, ha parlato quello che, ormai, si può considerare a tutti gli effetti un senatore del Napoli: Matteo Politano . Il classe 1993 indossa la maglia azzurra dal lontano 2020 e si appresta ad iniziare la sesta stagione con il club partenopeo, con cui vanta 186 presenze e 28 reti. Attualmente i calciatori di Antonio Conte si trovano in ritiro a Castel di Sangro, ed è proprio da qui che il calciatore ha commentato le sensazioni del gruppo squadra in vista della nuova stagione.

'Sensazioni positive. De Bruyne un campione': parla Politano

"È il Napoli più forte in cui ho giocato? Potenzialmente sì, ma sarà il campo a rispondere. Vogliamo competere in tutte le competizioni e siamo entusiasti di tornare in Champions. Possiamo giocarcela con chiunque”. Così l'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Castel di Sangro. "Io sto bene, da quando abbiamo ripreso gli allenamenti sono rientrato bene. Sto cercando di recuperare un po’", ha detto in vista dell'amichevole con il Brest. "Le sensazioni sono positive, è importante mettere minuti nelle gambe e far ambientare i nuovi. Non sarà facile, anche perché i carichi si fanno sentire. Ma dobbiamo fare bene“, ha detto. E a proposito dei nuovi acquisti ha detto: "Anche se giovani sono esperti e hanno portato gioia. Kevin De Bruyne si è inserito alla grande e ha portato grande entusiasmo, siamo contenti di averlo con noi. Com’è caratterialmente? È un po’ più silenzioso ma è simpatico, un campione". Infine su Lucca, compagno anche in nazionale. "È un giocatore importante, ha struttura e ci tiene tanti palloni. Sia lui che Romelu sono importanti per il nostro gioco e sta cercando di capire le nostre giocate", ha detto Politano.