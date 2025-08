Il Napoli di Conte ko contro il Brest: palo De Bruyne, non basta il gol di Lucca

Ancora un ko per il Napoli in questi test estivi: la squadra di Antonio Conte ha perso la seconda amichevole su tre disputate, questa volta contro il Brest. I francesi si sono imposti col punteggio di 2-1, grazie alla doppietta di Ajorque firmata nel primo tempo nel giro di tre minuti (30° e 33°). Ai campioni d'Italia non è bastata la rete del nuovo acquisto Lucca messa a segno nella ripresa al minuto 63: da segnalare anche un palo di Kevin De Bruyne. Nelle precedenti amichevoli il Napoli era andato ko nell'esordio contro l'Arezzo (0-2) per poi vincere contro il Catanzaro (2-1).