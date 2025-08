Il Napoli d'estate non vince mai: solo pari contro la Casertana

CASTEL DI SANGRO - Seconda amichevole in poche ore per il Napoli di Antonio Conte allo stadio Patini di Castel di Sangro. Dopo il ko della serata ieri contro il Brest, i campioni d'Italia hanno giocato in mattinata contro la Casertana e non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione di Serie C. Tanto turnover da parte di Conte che ha messo in campo dal primo minuto i giovani D'Angelo, Hasa, Obaretin, Saco e Sgarbi. Meret, Anguissa, Lukaku e Politano le uniche stelle schierate nel primo tempo.