Di Lorenzo: "Come vedo Conte, De Bruyne e il Napoli. Su McTominay e il Pallone d'Oro..."

"Siamo ripartiti con grande entusiasmo, abbiamo un allenatore che ha vinto e sa stimolare il gruppo. Vogliamo difendere lo Scudetto, sarà difficile sapendo che tante squadre si sono rinforzate ma dobbiamo restare uniti, umili e compatti. Alla base c'è un gruppo sano, stiamo lavorando e i nuovi si sono inseriti bene". Così Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima stagione. Il segreto nel continuare ad avere stimoli ha un nome e cognome: Antonio Conte . "Come l'ho rivisto? Lo stesso, non è cambiato di una virgola", ha dichiarato il capitano del Napoli . "Potrei vincere più Scudetti di Maradona? Lui è inarrivabile", ha rivelato Di Lorenzo in merito alla possibilità di vincere il secondo campionato consecutivo, nonché il terzo in 4 anni: "Sarebbe qualcosa di unico, quando si vince una volta può essere un caso, se lo fai due volte in tre anni significa che ci sono valori umani importanti e noi dobbiamo restarci attaccati, restando uniti e compatti come squadra, società e tifoseria, un unico ambiente che spinge nella stessa direzione".

Il valore del Napoli

È questo il Napoli più completo in cui ha giocato? Di Lorenzo non si sbilancia: "Sarà il campo a dirlo, in questi 7 anni abbiamo avuto delle rose forti ma l'importante è stare bene insieme e fare gruppo. La cosa positiva è che i nuovi sono arrivati subito e abbiamo fatto il ritiro quasi al completo". Sul possibile inserimento di Scott McTominay nella lista dei candidati al Pallone d'Oro: "Se lo merita, ha avuto un impatto impressionante. C'è bisogno di gente che lotta per maglia. Ha fatto un campionato strepitoso, sa che non è facile riconfermarsi ma è tornato carico per ricominciare", ha detto. Sul neo acquisto Kevin De Bruyne. "È un campione che ha vinto si è presentato bene con il gruppo con umiltà ed entusiasmo. Sono sicuro che quando ci sarà da farsi sentire lo farà, perchè lo dice la carriera. Siamo tutti curiosi di vederlo nel nostro campionato, perchè i campioni aiutano anche a migliorare chi hanno intorno. Centrocampo più forte d'Italia? Sono cose della stampa, parlerà il campo". È arrivato più di un inciampo per il Napoli nelle amichevoli pre-campionato, ora sabato 9 agosto la sfida al Girona: "Tutte le partite sono importanti quando giochi al Napoli, non esistono amichevoli. Sono partite che aiutano a crescere, a prepararci per il campionato. Ci spiace aver perso la prima partita a Castel di Sangro, ora avremo un'altra gara difficile perché sappiamo che è una squadra che gioca bene a calcio", ha concluso Di Lorenzo.