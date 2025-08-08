Napoli, Conte scatenato: fatta per Gutierrez, Sanchez quasi. Chiesto Kevin, Chiesa non convince

NAPOLI - Dal centrocampo scozzese alle corsie iberiche: il Napoli sta rinnovando la mappa del suo mercato. Dopo aver puntato l’anno scorso sul duo - made in Scotland - Gilmour - McTominay , (quest’ultimo è tra i candidati per il prossimo Pallone d’Oro) la dirigenza partenopea ha virato sulla Spagna per rinforzare le fasce: Miguel Gutiérrez a sinistra e Juanlu Sanchez a destra. Per Gutiérrez , terzino classe 2001, l’accordo con il Girona è chiuso a circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni con i partenopei, partendo da 2,3 milioni netti a stagione fino a 2,7 milioni nell’ultimo anno. Sistemati anche i dettagli con il Real Madrid, che deteneva un’opzione di recompra fino al 2027. Per Juanlu Sanchez, 22enne del Siviglia, è stata decisiva la volontà del giocatore, che ha spinto per il trasferimento al Napoli nonostante l’esistenza di un accordo già in essere tra il Siviglia e il Wolverhampton. Il laterale destro ha un’intesa di massima con il club azzurro, cioè contratto fino al 2029 da 2,2 milioni netti a stagione, con opzione per un ulteriore anno. Manca solo il via libera del Siviglia all’offerta finale di De Laurentiis da 17 milioni di euro. Entrambi i giocatori potrebbero aggregarsi al ritiro di Castel di Sangro già nei prossimi giorni. Sul fronte uscite, invece, Jack Raspadori potrebbe fare il percorso inverso : da Napoli verso la Spagna. L’attaccante classe 2000, in cerca di maggiore spazio in vista dei Mondiali 2026, ha aperto a un possibile trasferimento all’Atletico Madrid.

Raspadori-Atletico: gli scenari

Tuttavia, c’è distanza tra le parti: De Laurentiis valuta il giocatore almeno 30 milioni, mentre i colchoneros sono fermi a 22. Intanto, il ds Manna pensa a come utilizzare le risorse provenienti dalla cessione di Raspadori. L’identikit è quello di un profilo che vada ad alternarsi con Noa Lang sulla fascia sinistra. In pole ora c’è Kevin dello Shakhtar Donetsk, richiesto espressamente da Conte. Il Napoli è pronto ad offrire fino a 40 milioni bonus inclusi, ma la concorrenza dei club di Premier League, come il Fulham, ha fatto lievitare la valutazione del club ucraino oltre i 50 milioni. L’alternativa è Federico Chiesa, che potrebbe arrivare dal Liverpool in prestito con diritto di riscatto. Conte ed il suo staff, però, nutrono alcuni dubbi sulla tenuta di un giocatore che negli ultimi anni ha giocato poco e raramente da esterno. Con il Liverpool 14 presenze per 466’ nella stagione scorsa, mentre nella Juventus un anno prima, 37 presenze e 2512’: in due stagioni 32 volte ha giocato da punta centrale, 8 da ala destra e solo 9 da ala sinistra

Miretti-Napoli: c'è il sì del bianconero

Conte sta chiedendo anche un rinforzo per il centrocampo, ben sapendo che si dovrà sopperire all’assenza di Frank Anguissa, impegnato da dicembre con il Camerun in Coppa d’Africa. Il profilo individuato è Fabio Miretti della Juventus, che ha già dato il suo placet al trasferimento e con cui il ds Manna vanta un ottimo rapporto. L’ultima offerta del club partenopeo è di 14 milioni di euro, ma i bianconeri ne chiedono almeno 17 per chiudere. Le alternative sono Yunus Musah, 22 anni del Milan, e Giovanni Fabbian, classe 2003 del Bologna. In questo affare potrebbe rientrare Zanoli, per il quale i rossoblù hanno offerto 6 milioni, ma il Napoli ne chiede almeno 8. Il terzino azzurro piace anche all’Udinese. L’obiettivo del patron De Laurentiis è accontentare le richieste di don Antonio, nominato per il premio quale miglior allenatore dell’anno 2025 al Pallone d’Oro insieme a Luis Enrique, Slot, Maresca e Flick. Intanto il ds Manna ha chiuso per b all’Ipswich Town: 2 milioni di euro per il prestito, diritto di riscatto da 7,5 milioni che diventerà obbligatorio in caso di promozione del club in Premier League.