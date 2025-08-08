De Bruyne impressionato da Conte: "Non ero abituato. A Napoli un'altra filosofia"

"Ho deciso un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e alla fine non vedevo l'ora si risolvessero tutte le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile". A dirlo è Kevin De Bruyne, intervenuto ai microfoni Dazn per fare il punto sulla preparazione alla stagione con il Napoli, che aprirà un nuovo ciclo nella carriera dell'ex trequartista del Manchester City, che ha lasciato i Citizens di Pep Guardiola chiudendo con un bilancio complessivo di 422 presenze, 108 reti e 177 assist, nonché 19 titoli tra cui la Champions League del 2023. Giunto a parametro zero alla corte di Antonio Conte, il belga classe '91 ha dichiarato che in passato difficilmente si sarebbe immaginato in Italia, dicendosi inoltre consapevole della diversa filosofia di gioco dell'ex tecnico di Juve e Inter, anch'egli unitosi al progetto di Aurelio De Laurentiis dopo l'esperienza in Premier League alla guida del Tottenham. Queste le parole del giocatore: "Ero calmo e rilassato, le discussioni andavano avanti bene, gli avvocati hanno fatto le loro cose e io ho dovuto solo aspettare e poi è andata bene. Io volevo Napoli, mi sentivo di venire qui, probabilmente da giovane non mi sarei mai aspettare di venire in Italia. Adoravo essere in Premier e ora potevo andare in molti posti del mondo. Ho parlato con la mia famiglia: ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista. Ho deciso così sulla base delle mie sensazioni, è difficile da spiegare. Tante squadre avevano bei progetti. Ma ho ritenuto che questa fosse la miglior opportunità per me e sono contento di essere qui".