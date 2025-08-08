"Non finiremo mai di ringraziarvi per la vostra passione ed il vostro entusiasmo, quello che ci trasmettete lo portiamo in campo. Sappiamo di dover dimostrare di meritare di giocare per il Napoli e lo facciamo sempre per voi. Grazie per la passione e l'affetto. Ci rivediamo dopo un bellissimo anno, soprattutto grazie a staff e calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile". Così Antonio Conte dopo aver preso la parola durante la presentazione della squadra del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il tecnico del Napoli ha poi concluso: "Un grazie anche ai giocatori che sono andati via e hanno contribuito alla vittoria dello scudetto, gli auguriamo il meglio possibile. Poi come ha detto Lele, abbiamo scritto una pagina di storia e ora bisogna ricominciare: cerchiamo di parlare poco e di fare tanto".

Le parole di Oriali

Anche Lele Oriali, team manager del club azzurro, ha preso la parola dal palco di Castel di Sangro: "Vi ringrazio per l'accoglienza, sono molto contento. Dico solo due cose, non mi hanno dato molto tempo. Veniamo da un'annata straordinaria dove abbiamo meritato di vincere e ha vinto una squadra vera. Quando dico una squadra vera intendo anche voi, non solo giocatori e staff. Insieme si è vinto. Quest'anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo scritto una pagina importantissima della storia del Napoli, ora bisogna girare la pagina ed è bianca: sta a noi decidere cosa scrivere, dipende da noi". Poi conclude: "L'altra sera ho detto che mancava qualcuno perché questa è la nostra famiglia sportiva, qui ci si sostiene e si lotta. Ma soprattutto con il vostro entusiasmo e la vostra passione, che avete dimostrato anche nei momenti di difficoltà. Per questo vi ringrazio".

Di Lorenzo: "Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo"

A chiudere la presentazione è stato il capitano del club azzurro, Giovanni Di Lorenzo, che ha dichiarato: "C'è grandissimo entusiasmo, era giusto fare la presentazione della squadra anche qui a Castel di Sangro. Vi ringrazio perché si respira l'entusiasmo e per me e soprattutto per i nuovi è bello sentire la vostra passione e il vostro calore. Fa capire ai nuovi in che piazza sono venuti a giocare, una piazza che vive di calcio e sa di calcio. Noi dovremo essere bravi quest'anno a cavalcare e alimentare quest'entusiasmo. Penso che se riusciamo a diventare una cosa unica come l'anno scorso, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Grazie ancora e Forza Napoli!".