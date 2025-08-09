De Bruyne show, doppietta e applausi: il Napoli di Conte batte il Girona

CASTEL DI SANGRO - Nella quinta amichevole estiva del Napoli campione d'italia arriva la vittoria per 3-2 contro il Girona con la stella De Bruyne che inizia a far brillare tutto il suo talento. Doppietta per il colpo di mercato estivo di De Laurentiis e applausi del pubblico azzurro che inizia a godersi le giocate dell'ex City. Dopo il pari con la Casertana, la sconfitta contro il Brest, la vittoria con il Catanzaro e il ko con l'Arezzo, Antonio Conte trova un altro successo in questo precampionato e inizia ad avvicinarsi al meglio allo start della Serie A.
Subito in campo contro il Sorrento
Kevin De Bruyne si prende la scena nell'amichevole di Castel di Sangro che vede il Napoli battere 3-2 il Girona. Succede tutto nel primo tempo, con Di Lorenzo che la sblocca e la doppietta dell'ex Manchester City: prima un destro dall'altezza del dischetto del rigore e poi il mancino, dopo aver vinto un rimpallo in area di rigore.. Il Girona si rifà sotto trovando due volte la rete prima dell'intervallo, sempre con Stuani, ma il punteggio non cambia più fino al fischio finale. Domani partenopei di nuovo in campo, al mattino, per il test col Sorrento.