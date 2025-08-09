De Bruyne show, doppietta e applausi: il Napoli di Conte batte il Girona

CASTEL DI SANGRO - Nella quinta amichevole estiva del Napoli campione d'italia arriva la vittoria per 3-2 contro il Girona con la stella De Bruyne che inizia a far brillare tutto il suo talento. Doppietta per il colpo di mercato estivo di De Laurentiis e applausi del pubblico azzurro che inizia a godersi le giocate dell'ex City. Dopo il pari con la Casertana, la sconfitta contro il Brest, la vittoria con il Catanzaro e il ko con l'Arezzo, Antonio Conte trova un altro successo in questo precampionato e inizia ad avvicinarsi al meglio allo start della Serie A.