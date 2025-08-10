Il Napoli vince, l'ex Juve ci mette lo zampino: poker rifilato al Sorrento

Secondo successo consecutivo per il Napoli, che supera il Sorrento nel penultimo test amichevole di pre-stagione. Al Patini di Castel di Sangro, gli uomini di Antonio Conte superano la formazione di Serie C con il finale di 4-0. Un risultato che segue il 3-2 sul Girona e su cui ha messo lo zampino l'ex Next Gen Luis Hasa , approdato lo scorso gennaio alla corte dell'ex tecnico di Juve e Inter . Classe 2004, il centrocampista italiano riceve palla al 75' dal bel tacco al volo di Antonio Vergara , concludendo poi a rete con un destro incrociato. La deviazione impercettibile di Romelu Lukaku vale il tris firmato dal belga, che nel finale firma a sua volta la doppietta (85'). Di Lorenzo Lucca (12') e Scott McTominay (21') le altre marcature. Il prossimo impegno nell'agenda dei campioni d'Italia in carica prevede la sfida contro l'Olympiacos del 14 agosto (ore 18). Poi, il debutto in campionato sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso in programma sabato 23 (ore 18.30).

Hasa: i numeri in bianconero

Cresciuto nelle giovanili della Juve, il centrocampista azzurro conta 64 presenze complessive con la Primavera e 40 con la formazione Next Gen, dove ha chiuso la sua sola stagione nella seconda squadra bianconera con un bilancio di 2 reti e 7 assist. Poi, il trasferimento al Lecce, con cui ha accumulato 10 minuti di gioco in Coppa Italia. Nel gennaio 2025, forte della stima di Giovanni Manna, passa al Napoli nella speranza di trovare più spazio di quello concessogli in Salento da Luca Gotti prima e Marco Giampaolo poi.