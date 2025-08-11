Il Napoli cambia anche a tavola: l'annuncio ufficiale dell'ultimo ritorno

Il Napoli cambia a tavola: ecco in arrivo il nuovo nutrizionista, ovvero Marco Rufolo , che torna a Castel Volturno dopo l'esperienza dal 2021 al 2024. Rufolo si è svincolato in giornata dalla Salernitana ed è tornato alla corte di Antonio Conte . Il club di De Laurentiis ha ufficializzato così il nuovo acquisto: "La SSCN comunica che dalla data odierna il dottor Marco Rufolo ricopre la funzione di nutrizionista della società. Al dott. Rufolo un augurio di buon lavoro".

La nota della Salernitana

Come detto, Rufolo ha passato l'ultima stagione alla Salernitana con il club granata che ha militato in Serie B per poi retrocedere di categoria. La Salernitana ha salutato così il suo ex nutrizionista: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalla data odierna, il dottor Marco Rufolo non ricopre più la carica di nutrizionista del club. La società ringrazia il dott. Rufolo per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".