Raspadori colchonero, prime parole da Madrid: "Voglio vincere anche con l'Atletico"

L' Atletico Madrid ha ufficializzato, nella giornata di ieri, l'acquisto dell'ex attaccante del Napoli Giacomo Raspadori , reduce dalla vittoria del secondo scudetto in tre anni con la maglia del club partenopeo. Il classe 2000 scuola Sassuolo lascia per la prima volta l'Italia e la Serie A , accasandosi ai Colchoneros del 'Cholo' Simeone , padre dell'altrettanto noto 'Cholito', nonché ex compagno di squadra di Raspadori al Napoli, Giovanni Simeone; anche quest'ultimo ha detto addio al club partenopeo, sposando il progetto del nuovo Torino di Marco Baroni . L'attaccante italiano - che ha esordito con la Nazionale all'età di 21 anni - lascia il Napoli con 109 presenze all'attivo, nelle quali ha messo a segno 18 goal e fornito 10 assist ai suoi compagni. Il calciatore ha già superato le visite mediche di rito con l'Atletico Madrid, a cui si è legato con un contratto di cinque anni - fino al 2030 - per una parte fissa di 22 milioni di euro a cui si andranno a sommare 4 milioni di bonus potenzialmente raggiungibili. Concluso tutto l'iter necessario al raggiungimento dell'ufficialità dell'operazione, Raspadori ha tenuto in giornata la conferenza stampa di presentazione con i Colchoneros, dichiarandosi decisamente entusiasta della nuova avventura in Spagna.

'Non vedo l'ora di lavorare con Simeone!': Raspadori si presenta

"Sono molto felice ed emozionato, perché non credo che avrei mai potuto immaginare di indossare la maglia di un club così importante nemmeno nei miei sogni più belli. Sono davvero orgoglioso di avere questa opportunità e non vedo l'ora di scendere in campo. Non vedo l'ora di rendere felici i tifosi, insieme alla squadra. Sono davvero motivato, molto felice". Così Giacomo Raspadori nella prima intervista da nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Lo riporta Marca. Raspadori arriva a Madrid da campione d'Italia in carica. "Vincere due scudetti è stato molto importante. Senza dubbio, vengo qui con tanta voglia, tanta energia e farò tutto il possibile, insieme ai miei compagni, per vincere qualcosa anche qui - ha spiegato - Penso che non ci sia niente di più bello che vincere trofei con sacrificio, sudore e determinazione". Essere allenato da Simeone, ha aggiunto, "è qualcosa di molto speciale, perché è un allenatore molto completo, un allenatore che ha dimostrato molto, che ha sempre chiarito che le sue squadre hanno caratteristiche molto specifiche. L'ho sempre ammirato molto, ho sempre visto molte cose che hanno attirato la mia attenzione, ed è per questo che sono molto emozionato, molto felice di incontrarlo e lavorare con lui".