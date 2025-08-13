Conte stile Napoli: “Siamo in ricostruzione, rosa incompleta, noi rompiscatole, mercato per futuro”

Il Napoli ha quasi terminato la sua preparazione per la nuova stagione, con la fine del ritiro a Castel di Sangro prevista per domani. Per l'occasione Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulle prime settimane di lavoro in vista dell'imminente inizio del campionato, con l'esordio in Serie A in programma sabato 23 agosto alle 18:30 sul campo del Sassuolo. Prima ci sarà l'ultima amichevole contro l'Olympiacos. Un'occasione per provare i tanti nuovi arrivati dal mercato, su cui l'allenatore ha fornito le prime valutazioni. Intanto ai microfoni ha espresso con chiarezza gli obiettivi degli azzurri, i valori del mercato, le sue ambizioni e quanto ancora ci sia da lavorare per rendere i partenopei una big che stia ogni anno al livello di Juve, Inter e Milan.

Conte, la conferenza stampa

"Finiamo un periodo di lavoro importante, nella preseason si lavora tanto e si cerca di dare continuità e si cerca di inserire calciatori nuovi. Cantiere aperto mi sembra la definizione giusta per noi. Stiamo lavorando bene e sono contento dei ragazzi. Ho avuto risposte buone sia dal gruppo vecchio che dai nuovi, ma è inevitabile che con loro ci vuole un po' di tempo per farli entrare nei meccanismi" - ha spiegato Conte in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Penso che l'equilibrio non sia solo una mia filosofia o del Napoli, lo devono avere tutte le squadre che aspirano ad essere competitive. Che vuol dire cantiere aperto? Stiamo provando più soluzioni, perché l'annata sarà lunga e in cui ci saranno tante partite. Abbiamo lavorato molto sul 4-3-3 che è nelle corde di questa squadra, ma stiamo cercando anche di trovare un'altra soluzione, nell'eventualità di rinunciare a un'ala per un centrocampista in più. Dobbiamo oliare meccanismi in fase offensiva e difensiva. Dobbiamo ottimizzare".

"Siamo in ricostruzione. Nessuno lo fa dopo uno scudetto"

"Bilancio in questa prima parte? Al di là del mercato, dal mio arrivo abbiamo preso 13 giocatori e venduti 7 e tra questi anche top player come Osimhen, Kvara, poi sono andati via Raspadori, Simeone, Gaetano, Natan è stato riscattato. Abbiamo rinnovato il prestito di Lindstrom e Cajuste, poi abbiamo fatto dei prestiti come Ngonge e Rafa Marin. Questo vuol dire che siamo un club che sta completando la sua ricostruzione. Non penso che tutti i club che vincono lo scudetto l'anno prima poi possono creare questo movimento. Noi dopo il primo anno di costruzione abbiamo vinto lo scudetto, ma è stato un qualcosa di straordinario dopo un solo anno. E ora dobbiamo fare il secondo step, per poi arrivare al terzo step. Io nella mia presentazione dissi che sarò contento se darò al fine ciclo una stabilità calcistica per rendere il Napoli sempre al livello delle big. Ora stiamo completando la rosa, perché ne abbiamo bisogno numericamente, anche perché a differenza di altri non abbiamo giocato l'Europa. E si deve sapere che quando si fanno operazioni così ingenti non tutte le ciambelle nascono col buco. Stiamo cercando di fare le cose per bene, rispettando sempre lo stile Napoli, non faremo mai il passo più lungo della gamba. Daremo stabilità al Napoli per essere competitivo, ma poi ne vince sempre una sola" - ha spiegato Conte.