Conte stile Napoli: “Siamo in ricostruzione, rosa incompleta, noi rompiscatole, mercato per futuro”

Il Napoli ha quasi terminato la sua preparazione per la nuova stagione, con la fine del ritiro a Castel di Sangro prevista per domani. Per l'occasione Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulle prime settimane di lavoro in vista dell'imminente inizio del campionato, con l'esordio in Serie A in programma sabato 23 agosto alle 18:30 sul campo del Sassuolo. Prima ci sarà l'ultima amichevole contro l'Olympiacos. Un'occasione per provare i tanti nuovi arrivati dal mercato, su cui l'allenatore ha fornito le prime valutazioni. Intanto ai microfoni ha espresso con chiarezza gli obiettivi degli azzurri, i valori del mercato, le sue ambizioni e quanto ancora ci sia da lavorare per rendere i partenopei una big che stia ogni anno al livello di Juve, Inter e Milan.
Conte, la conferenza stampa
"Finiamo un periodo di lavoro importante, nella preseason si lavora tanto e si cerca di dare continuità e si cerca di inserire calciatori nuovi. Cantiere aperto mi sembra la definizione giusta per noi. Stiamo lavorando bene e sono contento dei ragazzi. Ho avuto risposte buone sia dal gruppo vecchio che dai nuovi, ma è inevitabile che con loro ci vuole un po' di tempo per farli entrare nei meccanismi" - ha spiegato Conte in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Penso che l'equilibrio non sia solo una mia filosofia o del Napoli, lo devono avere tutte le squadre che aspirano ad essere competitive. Che vuol dire cantiere aperto? Stiamo provando più soluzioni, perché l'annata sarà lunga e in cui ci saranno tante partite. Abbiamo lavorato molto sul 4-3-3 che è nelle corde di questa squadra, ma stiamo cercando anche di trovare un'altra soluzione, nell'eventualità di rinunciare a un'ala per un centrocampista in più. Dobbiamo oliare meccanismi in fase offensiva e difensiva. Dobbiamo ottimizzare".
"Siamo in ricostruzione. Nessuno lo fa dopo uno scudetto"
"Bilancio in questa prima parte? Al di là del mercato, dal mio arrivo abbiamo preso 13 giocatori e venduti 7 e tra questi anche top player come Osimhen, Kvara, poi sono andati via Raspadori, Simeone, Gaetano, Natan è stato riscattato. Abbiamo rinnovato il prestito di Lindstrom e Cajuste, poi abbiamo fatto dei prestiti come Ngonge e Rafa Marin. Questo vuol dire che siamo un club che sta completando la sua ricostruzione. Non penso che tutti i club che vincono lo scudetto l'anno prima poi possono creare questo movimento. Noi dopo il primo anno di costruzione abbiamo vinto lo scudetto, ma è stato un qualcosa di straordinario dopo un solo anno. E ora dobbiamo fare il secondo step, per poi arrivare al terzo step. Io nella mia presentazione dissi che sarò contento se darò al fine ciclo una stabilità calcistica per rendere il Napoli sempre al livello delle big. Ora stiamo completando la rosa, perché ne abbiamo bisogno numericamente, anche perché a differenza di altri non abbiamo giocato l'Europa. E si deve sapere che quando si fanno operazioni così ingenti non tutte le ciambelle nascono col buco. Stiamo cercando di fare le cose per bene, rispettando sempre lo stile Napoli, non faremo mai il passo più lungo della gamba. Daremo stabilità al Napoli per essere competitivo, ma poi ne vince sempre una sola" - ha spiegato Conte.
Il dualismo Meret-Milinkovic e i nuovi acquisti: "Non stravolgeranno l'11 titolare"
Poi Conte ha fatto il punto anche sul mercato, specificando molte cose: "I giocatori arrivati non stravolgeranno l'undici iniziale, ci daranno una mano per poi in futuro essere i nuovi titolare. Beukema in futuro sarà il nuovo Rrahmani, Lucca lavorerà guardando Lukaku che ha fatto 300 gol in carriera. Non abbiamo preso un giocatore finito, Marianucci sarà per anni il centrale del Napoli ma ora ha 21 anni e arriva dall'Empoli. Prendere un giocatore come De Bruyne è un cosa, gli altri un'altra. Completare la rosa è una necessità, non un mio capriccio. Ora diamo tempo a questi ragazzi. Ad esempio ci sono giocatori come Lang che viene da una metodologia diversa e ha bisogno di ambientarsi. Serve pazienza, altrimenti se non hai pazienza prendi Kvara a 70 milioni. Questa è la differenza per accrescere il valore della rosa e chi per rinforzare l'undici iniziale. Milinkovic-Savic? Abbiamo preso 20 milioni, non è venuto gratis. Lui è qui perché lo reputiamo forte e dividerà l'annata con Meret. Ci sono partite in cui giocherà uno e poi un altro. Abbiamo avuto l'esempio di Donnarumma, miglior portiere del Mondo e candidato al premio Yashin, messo alla porta da un allenatore che ne ha voluto prendere un altro. Io non ho voluto prendere un altro portiere perché voglio mandare via Meret, ma perché mi dà altre garanzie. Divideranno la porta a meno che ci sarà un forte dislivello".
"Raspadori? Chi è andato via lo ha fatto per sua scelta"
"Cosa si aspetta il presidente? Di completare la rosa" ha specificato Conte. Poi sul mercato in uscita: "Voglio ringraziare i giocatori che sono andati via e chi ha contribuito alla vittoria dello scudetto, anche Kvara. Rimarrà da parte mia sempre un grande affetto da parte di tutti. Chi è andato via è perché per diversi motivi ha chiesto di andare via. Ho chiesto a De Laurentiis di avere la conferma obbligatoria di alcuni giocatori e dopo il mio primo anno ora la porta è aperta, chi vuole rimanere rimane chi no può andare. Io non tratterrò mai più nessuno, soprattutto chi lavora con me dopo un anno. Raspadori mi ha chiesto di andare via e gli ho detto di trovare la quadra con il club, è giusto che ognuno faccia quello che vuole fare".
"Kvara-Lang? Non c'è paragone. Voglio dare fastidio a Juve, Inter e Milan"
Sul neo acquisto olandese: "Kvara-Lang? Non si può fare un paragone, c'è un dislivello enorme anche dal punto di vista economico. Noi lo abbiamo preso perché lo riteniamo un giocatore che ci può dare una mano e che potrà crescere e magari diventare il nuovo Kvara. Magari poi sarà venduto. Noi dovremo sempre cercare qualcosa che collimi con la nostra strategia. Dobbiamo essere orgoliosi di far parte di un club che vuole far quadrare tutto. Io ho spossato questa cosa. Voglio essere competitivo con Juve, Milan e Inter. Loro starà sempre qua e voglio rompere a loro le scatole che per tanti motivi stanno qui (e fa segno con la mano verso l'alto) e si contenderanno sempre lo scudetto". Sulla gestione dei ritiri: "Posso dire che è stata fatta in modo ottimale e stiamo riuscendo a dare 90 minuti nelle gambe a tutta la rosa. Oggi abbiamo organizzato questo allenamento congiunto con il Giuliano proprio per arrivare a inizio campionato con i giocatori con un minutaggio buono nelle gambe. Per il resto l'abnegazione e l'applicazione dei nuovi sarà importante. Sto sereno se vado sul sicuro con i giocatori che già conosco. Non dobbiamo pensare che ogni acquisto sia il miglior terzino o ala al mondo".
"Lucca da curare, deve guardare Lukaku. Non facciamo prendere per..."
"Lucca ha delle potenzialità importanti, ma è da curare e strutturare. E lì ti rendi conto che c'è tanto lavoro da fare. Non tutti sono pronti ad essere buttati nella mischia, dovremo proteggerli. Per questo dico 'stiamo tranquilli, stiamo calmi'. Io non mi ricordo una squadra al mondo che dopo aver vinto lo scudetto ha cambiato così tanto. Questo vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, perché il nostro percorso lo abbiamo appena iniziato. Non facciamoci prendere per il... in giro da lusinghe smoderate e prese per i fondelli. L'obiettivo è cercare di essere competitivi ed essere un problema per gli altri. Vergara? Lui è un ragazzo che secondo me ha delle qualità e una struttura fisica che può reggere, è giovane e la mia volontà è che lui rimanga e lavori con noi, così come successo ad Hasa. Stare con noi secondo me gli potrà far piacere. Ambrosino? Anche lui è di buona prospettiva, bisogna capire quale sia la cosa migliore per lui: se farlo giocare altrove e se farlo crescere dietro Lukaku e Lucca. In queste decisioni voglio sempre parlare con i calciatori perché devono essere convinti se vogliono stare con noi".
"Lukaku fondamentale, ma ora deve capire una cosa"
"Lukaku lo scorso anno è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto. Lo abbiamo preso a 30 milioni e spesa/resa è stato top. Sicuramente fare la preparazione dopo tanti anni che l'ha saltata gli può portare benefici. Lui è nel pieno della maturazione, deve capire che è tra i più rappresentativi nella squadra e abbiamo bisogno di giocatori che hanno leadership. Ho bisogno che il vecchio gruppo si assumi ancora di più responsabilità. Siamo in un momento in cui stanno entrando tanti ragazzi nuovi e quando succede c'è bisogno di gente che indichi la squadra. Non c'è bisogno solo dell'allenatore. Penso che Romelu possa fare una stagione ottima come l'anno scorsa e anche meglio" - ha detto Conte. Poi ha aggiunto: "Più gol come squadra? Ci siamo mossi sul mercato anche su questo, chi è arrivato dovrebbe portare qualche gol in più. Dovremo essere più bravi sotto porta, essere efficaci. Dobbiamo attaccare e insieme, se dimenticheremo di difendere insieme prenderemo gol, così come se dimenticheremo di attacare insieme ne faremo di meno".
Come sta Buongiorno, la candidatura al Pallone d'Oro e De Bruyne
Sulle condizioni fisiche di Buongiorno: "Il suo recupero è in dirittura di arrivo, bisogna rispettare il sentiment del calciatore. Da quando è stato operato siamo in perfetto tempismo, penso sia prossimo al recupero totale". Sulla candidatura al Pallone d'Oro come miglior allenatore: "Ringrazio i giocatori, grazie a loro sono lì. Penso che Luis Enrique abbia fatto qualcosa di straordinario. Ringrazio i ragazzi e il club per avermi fatto entrare in questa cerchia di giocatori. De Bruyne? Si è calato perfettamente in questa realtà, sta lavorando in modo serio e con il sorriso sulle labbra. Il suo inserimento è stato molto apprezzato, stiamo parlando di un giocatore con una carriera top che è venuto qui a mettersi in gioco. Non ha saltato un secondo di allenamento. Ora proveremo a trovare una quadra con i quattro centrocampisti o tre" - ha concluso Conte.
Il Napoli ha quasi terminato la sua preparazione per la nuova stagione, con la fine del ritiro a Castel di Sangro prevista per domani. Per l'occasione Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulle prime settimane di lavoro in vista dell'imminente inizio del campionato, con l'esordio in Serie A in programma sabato 23 agosto alle 18:30 sul campo del Sassuolo. Prima ci sarà l'ultima amichevole contro l'Olympiacos. Un'occasione per provare i tanti nuovi arrivati dal mercato, su cui l'allenatore ha fornito le prime valutazioni. Intanto ai microfoni ha espresso con chiarezza gli obiettivi degli azzurri, i valori del mercato, le sue ambizioni e quanto ancora ci sia da lavorare per rendere i partenopei una big che stia ogni anno al livello di Juve, Inter e Milan.
Conte, la conferenza stampa
"Finiamo un periodo di lavoro importante, nella preseason si lavora tanto e si cerca di dare continuità e si cerca di inserire calciatori nuovi. Cantiere aperto mi sembra la definizione giusta per noi. Stiamo lavorando bene e sono contento dei ragazzi. Ho avuto risposte buone sia dal gruppo vecchio che dai nuovi, ma è inevitabile che con loro ci vuole un po' di tempo per farli entrare nei meccanismi" - ha spiegato Conte in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Penso che l'equilibrio non sia solo una mia filosofia o del Napoli, lo devono avere tutte le squadre che aspirano ad essere competitive. Che vuol dire cantiere aperto? Stiamo provando più soluzioni, perché l'annata sarà lunga e in cui ci saranno tante partite. Abbiamo lavorato molto sul 4-3-3 che è nelle corde di questa squadra, ma stiamo cercando anche di trovare un'altra soluzione, nell'eventualità di rinunciare a un'ala per un centrocampista in più. Dobbiamo oliare meccanismi in fase offensiva e difensiva. Dobbiamo ottimizzare".
"Siamo in ricostruzione. Nessuno lo fa dopo uno scudetto"
"Bilancio in questa prima parte? Al di là del mercato, dal mio arrivo abbiamo preso 13 giocatori e venduti 7 e tra questi anche top player come Osimhen, Kvara, poi sono andati via Raspadori, Simeone, Gaetano, Natan è stato riscattato. Abbiamo rinnovato il prestito di Lindstrom e Cajuste, poi abbiamo fatto dei prestiti come Ngonge e Rafa Marin. Questo vuol dire che siamo un club che sta completando la sua ricostruzione. Non penso che tutti i club che vincono lo scudetto l'anno prima poi possono creare questo movimento. Noi dopo il primo anno di costruzione abbiamo vinto lo scudetto, ma è stato un qualcosa di straordinario dopo un solo anno. E ora dobbiamo fare il secondo step, per poi arrivare al terzo step. Io nella mia presentazione dissi che sarò contento se darò al fine ciclo una stabilità calcistica per rendere il Napoli sempre al livello delle big. Ora stiamo completando la rosa, perché ne abbiamo bisogno numericamente, anche perché a differenza di altri non abbiamo giocato l'Europa. E si deve sapere che quando si fanno operazioni così ingenti non tutte le ciambelle nascono col buco. Stiamo cercando di fare le cose per bene, rispettando sempre lo stile Napoli, non faremo mai il passo più lungo della gamba. Daremo stabilità al Napoli per essere competitivo, ma poi ne vince sempre una sola" - ha spiegato Conte.