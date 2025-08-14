Lukaku infortunato, Conte furioso entra in campo! Napoli-Olympiacos, succede di tutto 

NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte è in campo a Castel di Sangro per l'ultima amichevole pre-stagionale. I Campioni d'Italia affrontano l'Olympiacos ma nel primo tempo sono costretti ad un cambio importante: infatti al 32' Romelu Lukaku si è fatto male su un contrasto con un avversario mettendo male il piede sinistro e poi calciando sempre con lo stesso piede dal limite dell'area. L'attaccante ha accusato un problema all'altezza della coscia sinistra subito curato con il ghiaccio sul quadricipite dell'ex Inter che, zoppicando vistosamente, mentre usciva ha mimato il problema accusato al muscolo. Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca sul punteggio di 1-0 (Politano al 17').