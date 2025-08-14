Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Lukaku infortunato, Conte furioso entra in campo! Napoli-Olympiacos, succede di tutto 

L'ultima amichevole dei campioni d'Italia non sorride al club azzurro: cosa sta succedendo
747 min
napoliLuccaLukaku
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte è in campo a Castel di Sangro per l'ultima amichevole pre-stagionale. I Campioni d'Italia affrontano l'Olympiacos ma nel primo tempo sono costretti ad un cambio importante: infatti al 32' Romelu Lukaku si è fatto male su un contrasto con un avversario mettendo male il piede sinistro e poi calciando sempre con lo stesso piede dal limite dell'area. L'attaccante ha accusato un problema all'altezza della coscia sinistra subito curato con il ghiaccio sul quadricipite dell'ex Inter che, zoppicando vistosamente, mentre usciva ha mimato il problema accusato al muscolo. Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca sul punteggio di 1-0 (Politano al 17').

Conte furioso con El Kaabi

Oltre alla tegola dell'infortunio dell'ex Roma per Conte anche un momento di sfogo. L'intensità sul campo si alza con tanti falli commessi dai giocatori, al 35' brutto intervento a gamba tesa di El Kaabi sulla caviglia Rrahamni con Conte che lascia la sua area tecnica per andare faccia a faccia con il giocatore biancorosso infuriato per l'eccessiva aggressività contando che si tratta di un amichevole. Piccolo parapiglia in campo con Paolo Rea (Team manager) che porta via Conte.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli