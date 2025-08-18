Lukaku, infortunio grave: "lesione di alto grado". Il Napoli sceglie una consulenza chirurgica

Il Napoli perde Romelu Lukaku . L'attaccante era stato costretto a lasciare il campo nel corso dell'incontro amichevole con l'Olympiacos, disputato il 14 agosto a Castel di Sangro, dove le condizioni del giocatore non avevano inizialmente destato troppe preoccupazioni. Poi, la necessità per l'ex Inter di sottopori agli esami e l'allarme per uno stop più lungo del previsto. Esami che hanno rilevato "una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra" i cui tempi di recupero potrebbero prolungarsi fino a dicembre. Una vera e prorpria tegola per Antonio Conte - che lunedì 18 attende inoltre di accogliere Miguel Gutierrez prossimo alla firma - impegnato a preparare l'esordio in campionato contro il Sassuolo in programma sabato 23 agosto al Mapei Stadium. L'esito degli accertamenti chiama inoltre la dirigenza partenopea a intervenire sul mercato per non lasciare scoperto il reparto offensivo, che dopo le partenze di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone può contare solo sull'ex Udinese Lorenzo Lucca .

Infortunio Lukaku: la nota del Napoli

Questa la nota del club: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Trasferitosi al Napoli nell'agosto 2024, l'attaccante classe '93 ha accumulato 93 presenze complessive con la maglia azzurra, chiudendo la sua prima stagione con un bilancio di 14 reti e 11 assist, nonché con il trionfo in campionato che è valso il suo secondo scudetto in Serie A dopo quello conquistato con l'Inter nel 2021.

Contatti per Pinamonti

Al via la ricerca al sostituto di Lukaku. Il Napoli avrebbe già avviato i contatti con gli agenti di Andrea Pinamonti, attaccante in forza al Sassuolo su cui però resta vivo anche l'interesse del Villarreal di Marcelino. L'ex Inter è reduce dalla stagione al Genoa, dove la scorsa estate è arrivato in prestito dai neroverdi, chiudendo l'annata con 37 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia e un bilancio di 11 reti e 1 assist.