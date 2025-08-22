Manna positivo all'alcol test, patente ritirata al ds del Napoli: il retroscena e cosa c'entra Conte

Un episodio spiacevole ha coinvolto il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna: è risultato positivo all’alcol test e gli è stata ritirata la patente. Il fatto risale al 31 luglio scorso, quando il dirigente si trovava in Abruzzo con la squadra per il ritiro estivo. Dopo aver partecipato alla festa di compleanno di Antonio Conte, svoltasi in un albergo di Rivisondoli, è stato fermato dai carabinieri sulla Statale 17, mentre era alla guida in direzione Castel di Sangro. Sottoposto ai controlli di rito, il test ha evidenziato un tasso alcolemico di poco superiore al limite consentito. Continua il periodo sfortunato per il dirgente azzurro, reduce da un infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a un’operazione e a un percorso di riabilitazione.
Il controllo dopo la festa di compleanno di Conte: i fatti del 31 luglio
L’episodio è avvenuto in tarda serata, al termine del compleanno per i 56 anni di Antonio Conte, festeggiato in un hotel della zona. Giovanni Manna, al termine dei festeggiamenti, si stava dirigendo verso Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli. I carabinieri avevano attivato un servizio straordinario di controllo sul territorio, intensificato proprio per la presenza della squadra campana nella zona. Sottoposto all’alcol test, il ds è risultato positivo con un valore pari a 0,6 grammi per litro, di poco superiore quindi al limite legale di 0,5 g/l. Come da procedura, è stato effettuato un secondo controllo a distanza di circa 20 minuti per confermare il risultato. La positività è stata confermata, portando al ritiro immediato della patente e alla sospensione per tre mesi, oltre alla multa e alla decurtazione di punti dalla patente, secondo quanto previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada.
