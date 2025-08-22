Manna positivo all'alcol test, patente ritirata al ds del Napoli: il retroscena e cosa c'entra Conte

Un episodio spiacevole ha coinvolto il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna: è risultato positivo all’alcol test e gli è stata ritirata la patente. Il fatto risale al 31 luglio scorso, quando il dirigente si trovava in Abruzzo con la squadra per il ritiro estivo. Dopo aver partecipato alla festa di compleanno di Antonio Conte, svoltasi in un albergo di Rivisondoli, è stato fermato dai carabinieri sulla Statale 17, mentre era alla guida in direzione Castel di Sangro. Sottoposto ai controlli di rito, il test ha evidenziato un tasso alcolemico di poco superiore al limite consentito. Continua il periodo sfortunato per il dirgente azzurro, reduce da un infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a un’operazione e a un percorso di riabilitazione.