Conte riparte: "Napoli non polemico con gli arbitri. Meno ombre, qualcuno si eclissava"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'esordio stagionale in Serie A del suo Napoli contro il Sassuolo , di scena sabato 23 agosto alle ore 18:30. Il tecnico dei campioni d'Italia in carica ha dichiarato: " Lukaku ? Sicuramente è un infortunio importante per un giocatore con un peso specifico importante. Sappiamo bene che durante l'anno cose così possono capitare, come l'anno scorso, anche a livello di mercato e non solo di infortuni…qualcosa che sembra possa far cadere tutto, invece i ragazzi ci hanno dimostrato che possono far fronte a qualsiasi cosa. Non cercheremo albi, cercheremo la soluzione, come nella scorsa stagione. Ad ogni difficoltà non abbiamo mai pianto, ma lavorato per risolvere. Questo è un gruppo serio, di ragazzi responsabili con voglia di lavorare e migliorarsi. Non c'è bisogno di dire nulla. Quello che ho rimarcato è un fatto storico: il Napoli non si è mai ripetuto dopo la vittoria di uno scudetto, come già successo nel passato recente. Questo deve essere chiaro nella mente di tutti: si vince tutti insieme ma si perde anche insieme, dobbiamo essere equilibrati. Avendo vinto l'anno scorso penso abbiamo aperto l'orizzonte a tante, e non solo alle solite che sono abituate a vincere lo scudetto".

Le parole di Conte

Sul modulo da scegliere in campo, Conte ha dichiarato: "E' inevitabile che bisogna lavorare tanto. Sappiamo che il 433 è nelle nostre corde, con colpi estivi mirati a questo sistema. Un allenatore deve essere bravo a percorrere diverse strade senza snaturare i giocatori. Dopo il ko di Lukaku siamo anche valutando una terza opzione, visto che ad ora abbiamo una sola punta, c'è da iniziare a pensare anche di giocare senza quella punta. Contento del mercato? Non ne parlo". Sulla scelta del portiere, Conte ha affermato: "Non c'è nessun dubbio, ho due portieri molto bravi e non dimentico Contini come ottimo terzo portiere. C'è un bel clima e serenità, valuterò di partita in partita, mi fido ciecamente di Meret e Milinkovic-Savic. Abbiamo alzato il livello di competizione in porta. Se ho scelto per domani? Secondo voi? (ride, ndr). Chi deve sapere, sa…Contento della rosa attuale? Non penso tocchi a me fare queste valutazioni. Ci sono addetti ai lavori più bravi di me a giudicare. Quello che posso dire è che devo valorizzare quello che ho a disposizione, esattamente come fatto l'anno scorso. Pensiamo a quello che abbiamo".

Conte su arbitri e var

"L'anno scorso ho avuto il piacere di avere avuto un risconto della classe arbitrale. È ben accetto tutto quello che può dare onestà, trasparenza e serenità. Qualsiasi cosa che possa migliorare è benvenuta, meno ombre ci sono meglio è per tutti, arbitri compresi. Quello dell'arbitro è un lavoro duro, andando più spesso al Var e spiegando la decisione ci sarà una grande responsabilità, e noi la accetteremo. Lo scorso anno qualcuno si eclissava". Poi sulla perdita di Lukaku ha aggiunto: "Perdiamo un giocatore importante, poi abbiamo uno scudetto sulle maglie quindi è inevitabile essere comunque favoriti, ma quello non basta a far bene. Il campionato post scudetto 2023 deve essere da monito. De Bruyne-McTominay? Il potenziale è tutto da testare, viene difficile dare dei giudizi, sapete che sono per i fatti e non per le parole. Parlerà il campo".